早前因癌症復發、出現肺排斥導致肺纖維化的Janice，其胞弟徐先生昨接獲醫生通知，Janice突然「爆肺」，病情急轉直下，已入住深切治療部，並需靠呼吸機幫助。他坦言，Janice目前肺功能已不足一成，已排在肺移植輪候名冊首位，急需雙葉O型血的屍肺，冀有心人能捐出屍肺，為姊姊續命。

急需換肺的Janice（48歲）於銀行工作30年，一直是家中的經濟支柱，惟6年前身體突然消瘦及眼腫，最後診斷患上基因突變血癌及淋巴癌，屬本港首例。她兩年前更開始不斷咳嗽，發現因早年的異體血幹細胞移植令肺部出現排斥，引起肺炎及肺纖維化，服用標靶藥和抗纖維化藥物均成效不彰，肺功能不足一成，需換肺續命。

醫生指情況不樂觀 須大型呼吸機助呼吸

Janice胞弟徐先生透露，昨接獲醫生通知，姊姊病情急轉直下，更出現「爆肺」情況，「本身肺纖維化再加上爆肺，肺功能已跌到不足一成，而每次爆肺都急需做修復手術，情況不樂觀」。他稱，醫生表明姊姊只能靠換肺續命，並已排在肺移植輪候名冊首位，目前在黃竹坑葛量洪醫院深切治療部留醫，「要用大型呼吸機幫助呼吸，同密切監察佢嘅情況」。

徐先生續稱，姊姊的幼子為應屆DSE考生，與媽媽感情十分好，但受疫情影響，未能親身探望在病榻中的Janice，一家人盼有心人能捐出雙葉O型血的屍肺，為她續命。

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