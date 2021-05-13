申訴專員公署發表2項主動調查報告，其中就升降機及自動梯監管機制的調查，公署發現機電署在巡查、監管升降機檢驗，及跟進承辦商涉嫌違紀個案等，有6大不足之處。

突擊巡查不足僅佔每月總數3.6% 機制成效存疑

該署高級調查主任潘順蓮稱，機電署現行巡查機制成效存疑，署方未有積極巡查升降機及自動梯的保養工作，如2017年兩者巡查次數僅約1.1萬次，至2019及2020年才增至2.8萬至3萬次。申訴署亦指機電署應加強突擊巡查，現時機電署會先聯絡承辦商確認保養工作時間才作巡查，但申訴署認為確認時間的安排或削弱巡查阻嚇力，而2018年11月至2020年12月期間，署方作突擊巡查次數，僅佔每月平均巡查總數的3.6%。

另外，申訴署指機電署人員巡查時只是在場監察，或未能深入了解工程人員的工作表現，而更新升降機的工作日誌格式仍難防止工程人員虛報工作紀錄。潘舉例，2017年旺角發生的自動梯事故中，發現當中日誌有簽署進行保養，但實際上並無進行保養工程。

呈報違紀個案無統一準則

另外，報告亦指署方對老舊及表現評級較差的承辦商所保養的升降機的定期檢驗工作，實地巡查次數不多，2017年署方巡查次數僅覆蓋高齡升降機及自動梯總數的3%。另外，工程師在完成檢驗後，會備存升降機懸吊系統或自動梯驅動系統的照片，但署方未有積極抽查照片。

一般機電署可將違紀個案呈報發展局，要求成立紀律審裁委員會進行聆訊，而決定是否採取紀律行動，但報告指呈交沒有一致準則，「以往嘅個案，不論係有冇被檢控或有冇被定罪，都有部份個案冇呈交」。

紀錄籠統 案情不夠詳盡

報告亦指，署方規定如在同一日處理超過6部升降機或自動梯的保養工作，需報告原因等，但現行制度下「先超額、後報告」的監管方式過於被動，而何謂「合理原因」、在甚麼情況下可接受超額保養，署方亦無準則。另外，當局發現資訊紀錄亦十分籠統和簡短，如2017年5月一宗涉及升降機在未關門情況下急速上升事故，導致一名長者受傷，但署方的意外紀錄僅指「升降機制動系統失效引致乘客受傷」。另外，紀律審裁委員會進行聆訊後，公佈的個案詳情亦不夠詳盡。

報告亦指，政府改善舊式升降機及自動梯的成效不理想，至2020年底，僅18%和7.5%的舊式自動電梯已進行改善工程。報告建議署方增加突擊巡查的比率，及採取措施確保承建商適時提交保養時間表等。報告引述機電署大致接受申訴專員公署建議。

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