【本報訊】去年7月擢升為首任國安處長的蔡展鵬，2014年開始在保安部工作，負責反恐及情報搜集，是警隊最神秘部門。蔡亦行事低調少亮相，直至被委任為國安處長才較為人熟悉。

被美國制裁官員之一

蔡展鵬在浸會學院（浸會大學前身）中國研究學會的畢業冊內，被指「野心勃勃，渴望成為罪惡剋星」，他1995年如願加入警隊，由督察做起，一向行事穩妥，平步青雲，50歲之齡已晉升為高級助理處長，被視為未來處長大熱。

25年的警隊生涯中，蔡展鵬在保安部工作時間最長，保安部負責保護顯要人物、領事聯絡及統籌保安工作，包括對付恐怖活動及提供相關訓練。蔡展鵬2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官，至前年晉升助理處長，執掌保安部。2020年7月，他擢升為警務處高級助理處長，執掌國家安全處，地位僅次於警務處副處長（國家安全）劉賜蕙，蔡出任首任國安處處長，反映深受警隊及北京器重。

蔡展鵬已婚，據悉育有兩名女兒。他擁有社會科學學士學位，修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位，多次遠赴內地和海外受訓。2020年，他獲頒授香港警察卓越獎章。蔡展鵬是被美國制裁的官員之一，今年3月，蔡向恒生銀行還清火炭豪宅御龍山單位按揭。港府今年2月刊憲，向被制裁的警務處七人頒發行政長官公共服務獎狀，包括蔡展鵬在內。其餘獲獎者包括處長鄧炳強、前處長盧偉聰、副處長（國家安全）劉賜蕙、助理處長（國家安全）簡啟恩、助理處長（國家安全）江學禮及高級警司李桂華。