【本報訊】外資對香港營商環境日漸收窄的憂慮逐漸浮面，香港美國商會（AmCham）公佈最新調查顯示，超過42%會員表示正計劃或考慮離開香港；其中高達62%會員強調，計劃離港的主因是對港區國安法感到不安、36%則稱憂慮子女在香港受到的教育問題。

調查報告匿名引述多名會員意見，「從前我從未擔心在香港所說或寫的內容，但現在一切改變了。國安法的紅線模糊不清，似乎可隨意改變，我不想再繼續害怕我的說話或文字可能導致被捕。」

另有會員認為，國安法正在破壞香港於國際上的吸引力，「香港人活得不開心，而且看不到改善迹象，意味或出現更高風險的不穩定情況，市民將持續活得不開心。」計劃離港會員中的3%直指即將離開香港；今年夏季完結後、年尾離港的會員各佔10%及15%；48%打算三至五年內撤出香港。

憂流失人才技術

美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，相信未來大家仍有很多發展機會，但現在令人憂慮的是香港這國際金融中心正流失掉人才和技術；商會強烈建議特區政府關注在港外國人士的情緒感受，深入了解這批國際專業人才的擔憂，以免香港競爭力進一步被削弱。

有會員認為美國較為安全，香港已不再擁有歷史以來的自由開放；又批評林鄭政府由2019年示威前對民意的冷漠不作為，轉變到現時過份地堅持己見、打壓異己。另外有人心痛每天新聞見到不同的人被判入獄，「我曾住在大陸，非常清晰香港正朝向哪一個方向，而我討厭看着這轉變。」

不過，有選擇留在香港的受訪者指，香港仍是中西交流平台，對於營商仍有不可多得的好處，亦讚賞香港在防疫方面成功。調查亦顯示，約49%會員離港是歸咎疫情相關的旅行限制；42%對香港的競爭力感到悲觀；近24%因香港物價昂貴，寧選擇泰國、台灣、新加坡等地。至於打算留在香港的會員，其中77%認為生活質素良好；55%稱香港擁有絕佳營商環境；48%則稱由於接近中國市場。調查在5月5日至5月9日進行，共訪問325個商業機構會員，佔總數的24%。

此外，港府近期欲封殺查冊措施，本月初遭香港國際商會提反對意見。商會強調，從商業角度考量來說，查冊權力是理所當然，該會亦以上市公司為例，指它們有權向公眾籌集資金，也必須提供更多資料向公眾交代，該會認為應設法懲罰惡意取用個人資料，而非阻止公眾取得資料，否則影響正常的商業活動，質疑當局改變初衷，有否進行公眾諮詢。