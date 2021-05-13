前年萬聖節有市民發起「哈囉喂九官面具夜」，逾400⼈在中環蘭桂坊一帶聚集，警⽅以武⼒清場，其間拘捕⼀名科大女生，控以參與非法集結及違反蒙面法。案件今在東區裁判法院裁決，裁判官王證瑜引用「赴湯杜火」案例，指本案被告與近百人一同高叫「光復香港，時代革命」等口號，在警方警告下仍拒絕散去，破壞社會安寧，無疑有一致行動與共同目的，裁定女生非法集結罪成。不少親屬聞判痛哭不止，女生被押走時，有親友大叫：「愛你呀我哋都！」

被告余樂謠（19歲）被控於前年11月1日在中環雲咸街與擺花街交界參與非法集結，並使用一個口罩遮掩容貌。

裁判官不接納警員指被告帶領叫口號的說法

警員18851戚文俊早前供稱，他曾看見被告雙手向上撥，帶領人群叫喊「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，認為被告在集結中有領導角色。惟辯方質疑，戚從未在兩份書面供詞中提及有關情節，戚聞言聲稱是在盤問下對事件恢復印象。

裁判官王證瑜今指出，雖然法庭同意警員不必鉅細無遺地記錄事件，但帶領叫口號如此重要之事，理應要提及，而警員對遺留記錄的解釋亦不充分，故不接納有關證供。有警員又曾供稱群眾叫罵「死黑警」、「仆街」，亦指被告有一同喝罵，惟記不清實質字眼，也沒有作出任何記錄，故王官同樣不接納相關部份的證供。

不過，對於辯方質疑警員亦沒在書面供詞中提及被告曾舉五一手勢、用手調整口罩等細節，王官則認為警員只是作出補充，因為被告叫口號這點與書面供詞一致。

王官逐一考慮非法集結的控罪元素，指被告必然與現場100人一同叫喊口號，又在警告下拒絕散去，亦有示威者用雷射筆照射警員，一同作出擾亂公眾秩序的行為。

王官續指，被告攜有的物件與參與示威所用的一致，與在場其他人有足夠關連和共同目的。而示威者拒絕散去，亦可能引致非法暴力，及後有十名蒙面人士試圖搶走被警方制服的被告，亦印證了這點。

王官最後引用「赴湯杜火」案例指，夥同犯罪原則同樣適用於非法集結，被告與在場其他人無疑有一致行動和共同目的，裁定被告非法集結罪名成立。

校方提早讓被告考試 「希望趁暑假坐晒佢」

針對使用蒙面物件罪，王官指被告父親曾供稱女兒患有氣管過敏及長期哮喘，在多麈的地方需要戴口罩。基於被告有可能因健康理由使用口罩，王官裁定蒙面罪名不成立。

辯方代表大律師郭憬憲求情時引用同晚稍早前發生的「鍾嘉豪」案例指，本案集結人數較該案的400至500人為少，引伸的社會風險應不足以判囚6個月，希望法庭採用較低的量刑起點。

郭又指出，被告自小品學兼優，現為科技大學電機工程系學生，曾代表校方參加機械人比賽。郭續指，被告於本案中首次被捕，但一直沒有仇警，案發時也主動不叫有關仇警口號，形容她是一位「和理非」示威者。郭又透露，科大校方已提早讓被告考試，「希望趁暑假坐晒佢，唔好影響學業」。

王官則明言本案控罪和案情均嚴重，必須考慮禁閉式刑罰，亦有機會判處即時監禁，下令先索取背景報告、更生中心及教導所報告，押後案件至5月27日判刑，其間被告還柙。

【案件編號：ESCC2265/20】

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