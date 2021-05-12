【本報訊】張舉能今年1月升任終審法院首席法官，原任職的終審法院常任法官職位懸空至今，政府昨終公佈上訴庭副庭長林文瀚獲司法人員推薦委員會推薦為終院常任法官，並獲特首林鄭月娥接納，待立法會通過任命後正式生效，即代表推薦委員會早前推薦人選、上訴庭法官兼前首席法官馬道立妻子袁家寧「落馬」。

上訴庭法官、前首席法官馬道立妻子袁家寧去年10月獲司法人員推薦委員會推薦接任終審法院常任法官，其後民建聯立法會議員葛珮帆及周浩鼎去信立法會，質疑她與馬道立的關係影響司法機構公信力，促請當局延後任命。事隔多月，特首林鄭月娥昨終公佈接納委員會推薦上訴庭副庭長林文瀚出任終院常任法官，徵得立法會同意後將根據《基本法》第88條作出任命，意味早前獲推薦的袁家寧任命遭推翻。

曾裁緊急法合憲

林鄭在新聞稿指，林文瀚主理上訴案件能力全面，處理各類民事案件，特別在公法和憲法案件方面經驗豐富，又指其撰寫的判詞理據清晰透徹，中肯持平，在聆訊論述及法庭判詞當中廣受引用。終審法院首席法官張舉能亦發稿指，歡迎特首接納有關推薦任命。

現時終審法院有兩名常任法官，分別是李義及霍兆剛，林文瀚將成第三人。林現年59歲，已婚及育一子女，於香港大學取得法學士學位及法學專業證書，1984年取得大律師資格，翌年起在港執業，直至2001年加入司法機構，出任區域法院法官，2003年及2012年獲委任為高等法院原訟法庭法官及上訴法庭法官，翌年9月獲委任為上訴法庭副庭長。

現職上訴庭副庭長的林文瀚曾處理多宗爭議案件，如前年反修例運動期間，政府引用緊急法，制訂《禁止蒙面規例》，遭高等法院裁定違反《基本法》。其後政府上訴，案件由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長林文瀚及法官區慶祥審理，最終裁定政府合憲。今年1月，上訴庭推翻原審裁決並裁定新界原居民以私人協約及換地方式買地建屋屬合憲，林亦有參與審理。