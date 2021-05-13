市民去年8月到太古廣場悼念墮樓喪生的梁凌杰，「美國隊長2.0」馬俊文當日被票控參與受禁群組聚集，被控國安法罪名而正在還柙的他，今在東區裁判法院否認兩項傳票控罪。馬沒有律師代表，並表明審訊時將會自辯，爭議點在於他只是與「Lunch哥」聚集，其他人並不牽涉在內，又自言遭警方針對，屬政治打壓。案件定於6月28日開審，預計審期兩天。

被告馬俊文（30歲）被票控兩項參與受禁羣組聚集罪，涉嫌於去年8月15日下午5時02分至5時10分、以及下午5時17分至5時31分在金鐘太古廣場外犯案。控方確認同案其他被告包括「Lunch哥」李國永經已認罪及繳交罰款。

官問被告為何還柙

裁判官林希維處理案件管理事宜時，詢問馬有否觀看控方提供的影片，馬回覆謂：「喺懲教我冇得睇㗎喎。」林官追問：「你因咩事喺懲教嗰度？」馬解釋自己早前被控煽動他人分裂國家罪。馬其後表示不需觀看片段，林官問他會否爭議片段呈堂性，馬表明不爭議。

針對爭議事項，馬同意自己案發時在場，但自言只是與李國永聚集，「我同David（李國永）先至有共同目的，即係醞釀下一場時代革命嘅來臨⋯⋯而鄭婆婆只係悼念梁凌杰」。林官解釋，控罪元素只關注「聚集」，與共同目的無關，馬最後同意爭議只是二人聚集。

此外，林官一度問控方為何聚集時間緊接、卻要票控兩項控罪，控方未能即時回答。馬突然謂：「不如等我答啦。因為警方係針對性咁政治檢控我哋，係政治打壓。」林官制止謂他只關注法律理據，而非馬的個人意見。林官最後自我回答：「哦，我明喇，係咪好似泊車抄牌咁，叫咗一次唔走，過咗陣又再抄多張？」控方表示同意。

【案件編號: ESFS8-9/21】

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