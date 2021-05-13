上月底有傳媒引述消息估計，警方不會批准支聯會申請六四當晚舉辦燭光集會，康文署又以防疫為由拒絕借場。支聯會秘書蔡耀昌表示，支聯會仍會力爭月底舉辦六四遊行和六四燭光集會，本月20日就會與警方開會，他強調，因為目前政治形勢和早前法庭判決，今年支聯會須小心應對，「要更謹慎地喺合法框架做事」。

支聯會主席李卓人因8.18非法集結案入獄前表明，支聯會繼續申請六四當晚在維園舉辦燭光集會，不過《星島日報》於上月底引述消息估計警方不會批准。而康文署回覆《蘋果》查詢時亦表示，因疫情暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂，並已通知支聯會。

蔡耀昌今日向《蘋果》表示，支聯會已申請舉辦六四燭光集會和本月30日舉辦六四遊行，暫時警方未有最後回覆，故此會繼續力爭舉辦兩項悼念活動，並希望警方發出不反對通知書。如無意外的話，支聯會會就舉辦兩項悼念活動，於本月20日與警方開會。

警方會否批准兩項悼念活動還是未知數，蔡耀昌不願現階段說明，一旦警方不批准時有何應變計劃，但強調因應近日政治情況及早前法庭就去年六四未經批准集結案判決，支聯會今年務要「好小心應對，會以合法作為必須（守）嘅線」。

重申五大綱領不會退

然而近日建制陣營亦開始拿支聯會五大綱領中，「結束一黨專政」一點來大造文章，全國僑聯副主席盧文端早前更在報章撰文，指控支聯會違憲、直接觸《國安法》顛覆國家政權罪。蔡耀昌則強調，支聯會五大綱領由1989年至今未有改變，而五大綱領「係一步一步發展，期望中國走向嘅願景，亦係支聯會長期核心工作：平反六四」，所以五大綱領不會退。

蔡耀昌亦表明，「好相信無論最終係點，支聯會能否好似過往30年咁，喺維園舉辦燭光晚會，或者有冇呼籲，相信市民都會用自己嘅方式悼念六四。」而即便支聯會今年必須要以合法框架為前提，也不代表支聯會不爭取舉辦悼念活動，若然最終當局不批准，法律上也有途徑上訴或司法覆核，當然當中也要考慮時間、資源、勝算等問題，但只能「去到嗰個位再評估」。

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