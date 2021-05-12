【本報訊】「谷針」疑殺入教育界，更可能影響學生住宿機會。專頁「CUHK Secrets」昨發佈一張截圖，內容指中文大學有書院表示，已接種疫苗的學生可獲優先住宿權，如有餘下宿位，方會安排未曾接種疫苗的學生相互同房，更列明後者或會被限制使用公共空間。

另外，立場新聞亦獲悉中大研究生宿舍辦公室曾透過電郵「強烈建議」宿生接種疫苗，否則須自費兩周一檢，若不接受，住宿資格將被取消。電郵引述調查指，約76.5%宿生，即342人表示已接種或已預約打疫苗。

前線公務員准以針代檢

辦公室前日再向學生發電郵，並將字眼改為「強烈鼓勵」學生接種疫苗，同時重申學生可考慮兩周一檢，但基於辦公室屬自負盈虧，學生須自費。本報向中大查詢事件，截稿前未獲回覆。

除教育界外，政府僱員亦被利誘接種疫苗。公務員事務局提交立法會的文件指出，本月31日起，政府會為特定組別的前線政府僱員，實施「以接種疫苗取代定期檢測」安排，各局或部門會制訂一份前線人員名單，涵蓋定期履行執法、視察及調查職務、與市民有頻繁及密切接觸的人員，或需參與高風險工作的政府僱員。有關人員接種第一劑疫苗並提供接種紀錄後，可獲豁免定期檢測，否則必須每兩周進行一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。

文件又指，各局或部門會「強烈鼓勵」有關員工打針，並容許他們在上班時間接種，以及針後可請假休息。局方於政府總部有設立小型疫苗接種中心，會開放予在政總一帶大樓工作的政府僱員及其家人使用。