【本報訊】港府耗費大量資源才能揪出流入本港社區的變異病毒株患者傳播鏈。食衞局披露，單是5月1至9日，已有逾47萬名市民因曾身處患者到過的地方或屬指定行業或群組要接受檢測；連同34萬名外傭，即政府強檢81萬人最終只找到12人確診。以社區檢測價錢240元劃一計算，今次的檢測花去逾1.94億元公帑。

印男變種群組恐增至十人

本港昨日新增兩宗確診個案，一宗是由菲律賓來港的外傭，另一為涉嫌瞞行蹤的印裔男菲籍女友的42歲兄長；初步確診少於10宗。該兄長未知是否有抗體，病毒基因分析結果待定。據悉，政府再為已驗出抗體的染疫兄長之女友做核酸檢測，終呈陽性，一旦確診，由印裔男衍生的社區感染變種群組增至10人。衞生防護中心提醒柴灣興華（二）邨豐興樓居民須於今日檢測。

本港首宗流入社區的變異病毒株感染個案、杜拜來港的印裔男感染源頭一直成謎。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊翻查多宗尖沙嘴華美達華麗酒店個案，進行病毒全基因排序，發現印裔男病毒基因與鄰房的一名菲律賓來港的28歲男子（第11544號個案）幾乎完全相同，只有一個基因變異位置不同。他指11544號個案3月25日到港，在該酒店隔離至4月6日，翌日檢測樣本確診。其房間相鄰印裔男，很可能把病毒傳染他，從而將變異病毒株帶到社區。

另外，勞福局長羅致光早前指外傭來港工作必須打針，聲言「佢哋可以選擇唔喺香港做嘢」引來炮轟，特首林鄭月娥最終取消向外傭逼針，羅致光昨在立法會被追問政府當初建議是否太草率時，僅稱「可參考特首說法」。