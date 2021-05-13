中美角力持續。新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）指，美國不能阻止中國發展，亦不能延續以往特朗普政府的對華政策。他又提及，美國絕不能觸碰中國「紅線」，意圖干涉台灣問題，否則將會引起中美戰爭。

馬凱碩以視像形式，為全國政協副主席董建華創辦的團結香港基金舉辦的論壇演講。他指，美國前總統特朗普執政期間發動中美貿易戰，以貿易戰、關稅及制裁打壓中國，令中美關係惡化，惟新總統拜登上任後未有改善。他認為「具破壞性」的特朗普或會捲土重來，惟現時美國的反中情緒強烈，認為亞洲國家更應幫助拜登，引導作出對華政策。

馬凱碩強調，美國沒有權力阻止中國發展及改善人民生活質素，甚或推翻中國共產黨，形容共產黨是「世界上最強政治體系」之一；若然嘗試阻止中國人成為全球最大經濟體是「注定失敗」。

批G7人口少 不應「自大」對中指指點點

他覺得，19世紀列強時代已過去，甚至有人認定現時為「亞洲世紀」，又點名批評七大工業國組織（G7）領袖，質疑他們為何可以「命令」中國，稱G7只是代表「過去權勢」，人口亦較中國少，不應「自大」及對中國指指點點；並指亞洲人不愛干涉其他國家內政，反而是以「共存」為處事方式，但並非「被動」，亞洲各國是「互信圈」。

他重申，西方並沒設「策略」與中方打交道，而現時已非如冷戰中軍事主導，而是經濟主導。他提及，美國高國防開支是「浪費」，將近1.7萬億元購買軍機如「大白象工程」，並稱中國會將資源發展「一帶一路」，指拜登政府應先解決貧富人口等內政問題。

揚言「今日古巴，明日台灣」

馬凱碩在總結上提到，美國絕不能觸碰中國「紅線」，意圖干涉台灣問題，否則只會引發中美戰爭，又揚言「今日古巴，明日台灣」，美方不應派遣現任官員到台灣。但他表明，不認同美方要「退下來」，反之認為拜登政府要帶領美國人向前走，盡快制訂策略改善中美關係。

獲邀出席團結香港基金網絡論壇的嘉賓，包括全國政協副主席、團結香港基金主席董建華，全國政協委員李國章、恒隆集團董事長陳啟宗等人。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）