國安處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬被爆出早前光顧「骨場」（無牌按摩店）期間遇上查牌，蔡現正休假接受調查。立法會保安事務委員會委員、執業律師謝偉俊今早在港台節目中形容，蔡展鵬光顧無牌按摩店的事件較紅燈過馬路更輕微，行為本身亦與國安工作無關，外界不應過分「上綱上線」。

謝偉俊說，蔡展鵬光顧無牌按摩店本質上並不屬違法行為，正如光顧賣淫場所，嫖客並非違法一樣，只是警隊的違規行為，而行為上與國安工作亦無關，舉例如警員被檢控衝紅燈，亦與其執法工作無關，但公務人員應小心，不應有壞榜樣。

謝偉俊：光顧無牌食肆亦不能假設非法賣酒

他亦指部份人將光顧無牌按摩店與黃賭毒相提並論，不過舉例如光顧工廈私房菜，很多都屬於無牌經營食肆，但不能假設食肆內會有食野味、非法賣酒或賣毒品等行為，而光顧用膳的顧客不會犯法，經營該食肆人士才屬違法。他強調今次事件有待調查，現時有太多假設指控，重申如撇開「感性」，今次事件只是「好小事」，

謝續稱，光顧無牌按摩店不屬違法，外界不能「上綱上線」，反問是否警員紅燈過班馬線就要遭解僱。他坦言事件一定影響警隊觀感，但希望外界不要「太過份解讀」，形容「仲輕微過違法紅燈過馬路」，只屬內部紀律操守問題，亦不認為要獨立第三方調查事件，「今次咁小意思都話要獨立機構做，我哋會好唔得閒」，指現階段是太早討論是否要獨立調查。

指性質不嚴重毋須即交代

對於事件在一個多月前發生，但至昨日才公佈，當中會否涉及隱瞞，謝偉俊則說，事件本質不是太嚴重，仍在調查中未必需要詳細交代，舉例如果國安處接受外國干預這般嚴重才要立即公開，反問「如果法官衝紅燈係咪要立即公開呢？」

張達明嘆昔透明度較高

港大法律學院首席講師張達明則在商台節目指，警方直至傳媒報道昨日才公佈事件，並只證實涉事人的身份，而警務處長鄧炳強形容是「開誠布公」，質疑是否是「新香港」下的「開誠布公」，令人憂慮「香港係咪變咗好多呢？」他指如果有高級警務人員因接受調查而需要休假，公眾一般期望立即公佈，坦言香港以往透明度較現時高。

他又說，公眾對今次事件聯想起與色情和黑社會有連繫是十分合理，要弄清楚蔡展鵬當日的角色，是否首次光顧等，是否涉及包庇或受賄行為；但如純粹光顧，不論是否知道犯法行為，一般都不會被捕。他指出，以往亦有不少實例，如果有警員包庇相關場所，而場所有黑社會背景，可能有受賄行為，便會構成刑事成分。

陳克勤：公職人員行為應「紙咁白」

立法會保安事務委員會主席陳克勤則表示，事件令市民觀感不好，亦影響警隊聲譽，作為公職人員行為應「紙咁白」，蔡停職受查是理所當然，目前最重要是要釐清事件，若有人涉及違規或違法是不能姑息。

他又說事件現時交由有組織罪案及三合會調查科調查，處理方法正面，對方亦盡可能披露事情，按現有機制以內部處理方法合適，並稱不可能有偏私情況，亦相信不會影響國安處的工作。陳克勤指目前調查未有結果，要相信當事人是無辜，如果立即調職是對他不公平，應等待調查結果。

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