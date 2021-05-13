前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。時任中區警區行動組總督察的聶凱鵾供稱，當日在地盤圍封範圍外維持秩序，其間時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」畢慧芬曾要求與梁凌杰對話，惟聶經評估後拒絕。及後他獲談判組轉告指梁凌杰或願意返回安全位置，而梁亦曾表示「畀多10分鐘我」，惟梁最終於當晚9時18分直墮金鐘道。聶今坦言，若當日讓鄺協助游說，不排除情況或有良好發展。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工今早供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

現為交通總部警司聶凱鵾，案發時擔任中區警區行動組總督察。當日他正值休假，惟下午約4時半接到下屬督察梁宇熙的來電，指有人進入太古廣場4樓平台地盤危站。

聶評估事件或屬企圖自殺，故吩咐梁督察準備封鎖，如需傳召談判組同事便跟他匯報。聶解釋因警隊規定如傳召談判組，必須有一名總督察在場協助。

至傍晚6時半，聶到達現場，於地盤圍封範圍外維持秩序，又與同袍在4樓平台行人路上拉起封鎖線，防止旁觀公眾人士靠近，並在兩個地盤出入口附近圍放流動板。

聶當日在圍封範圍外觀察，透過圍板之間的空隙，看見危站男子站在最外層的工作平台，身穿黃色雨衣，並戴上茶色眼鏡，垂低的右手持有一把鎅刀。

擔心讓鄺俊宇等人加入遊說會令事情複雜化

聶續指當時約有兩名談判人員在地盤內游說該男子，其間男子情緒平靜。及後時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」畢慧芬到達封鎖線外，親自向聶表示欲接觸該男子及進行勸說。

聶考慮到當時已有談判組同事處理，而雙方需要時間建立互信；加上二人在聶詢問下均表示不認識該男子，也非專業的談判人士，聶擔心讓他們中途加入遊說工作，會令事情複雜化。聶遂再向二人解釋指男子手持鎅刀，或對市民的人身安全造成風險，故拒絕二人要求。二人表示明白，並且再無作出類似要求，逗留一會後離開。

及至約晚上8時50分，聶獲談判組轉告，指男子有可能願意返回安全位置，而男子又曾向警方表示「畀多10分鐘我」。惟直到9時，該男子仍未下來，並於9時08分突然爬出工作平台之外。

當時聶聽見金鐘道地面有圍觀人士尖叫，亦有人大喊「唔好」。在平台戒備的4名消防員隨即走到地盤內協助，消防曾嘗試營救該男子，惟最終男子於9時18分墮下到金鐘道上。

不排除讓鄺協助游說情況或有良好發展

研訊主任追問聶，當日有沒有考慮過以鄺的議員身份或知名度，可能令情況有良好發展？聶表示不能排除這個可能，但強調警務工作是以保障市民安全為前題，而當時男子手持已推出刀片的鎅刀，難以評估事情會向好抑或壞的方向發展。他又指出，若讓他們上前游說，警員可能要提供額外保護，例如在他們身後架起盾牌，但這樣又可能會刺激到該男子。

聶又稱，由於男子幾乎一言不發，故當時不知到他的身份，亦不見他曾服用藥物、提出任何要求或政治訴求，只見他耳上掛著免提裝置，「好似講緊嘢」，但不知道他正與人通話抑或只是自言自語。他形容該男子當日情緒平靜，沒有激動或大叫，在爬出棚架前亦沒有特別事發生。

聶估計，男子當日走到平台危站，除了是要掛上橫額表達訴求，亦有可能打算自殺。

【案件編號：CCDI481/19】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）