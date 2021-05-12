【本報訊】政府上月29日起推出「疫苗氣泡」，以打針為前提放寬各類處所營運，其中停業多時的酒吧業、卡拉OK、夜總會等娛樂場所，員工及顧客必須接種第一針疫苗，才可恢復營運。經過兩星期，三個行業昨申訴復業後生意近乎零，要求政府容許他們以飲食處所四級制營運。

促政府允四級制營運

酒吧業、卡拉OK、夜總會業界代表在記者會上表示，員工接種率分別達八至九成，但因難以要求入場顧客打針，近兩周生意慘淡。香港酒吧業協會主席錢雋永稱，之前政府諮詢時業界已反對強制顧客打針，但政府以抗疫為由，又指業界可提誘因推出優惠券吸引顧客，結果超過100間酒吧處所推出谷針優惠券，結果只數十人領取，「政府叫我哋做嘅嘢，唔得㗎！佢坐喺天空度諗我哋地下做緊嘅嘢，但天空同地下根本相距太遠。」他指如果政策繼續，三個行業三個月內勢全線結業。

錢續指政府要求多個娛樂處所及外傭強制打針，結果外傭反對聲大，政府即縮沙。他質疑政府亦無強制全部公務員打針，反問強制娛樂場所行業打針，是否對業界和顧客公平，「真心講，我覺得係不知所謂」，質疑政府歧視行業。

錢補充，近期不少持酒牌的餐廳十分旺場，反而持「酒吧批注」的純酒吧生意冷清。錢呼籲業界取消「酒吧批注」變回餐廳做生意，換取一線生機。酒吧業、卡拉OK、夜總會三個行業要求撤銷強制打針條件，容許他們以餐飲處所四級制營業。