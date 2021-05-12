蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
體育

送暖高牆：靜待春雷　自由花開

9小時前

今天香港，歪理已變新常態，面對謊言與荒謬，

牆外與牆內的連結，不單送暖，

更令彼此知道，我們都在持守良知和相信的價值。

有讀者為毛孟靜賦詩，敬佩她將自身安危置諸度外，

為民發聲挑戰威權；

有讀者再向楊泳茹來信，

激勵她「鳳凰浴火序有時」；

更有讀者提醒手足要保持信念，因為邪不能勝正。

鴻毛之重

不要放棄

你好

知道入面不是出面，大家都努力緊

不要放棄自己

一香港人上

燭光永照

給各位因參與六四集會被判有罪的同路人：

我自小便愛國，愛中華文化、愛山河大地，愛我國我民。然後經歷了六四，每年的悼念都是愛國情懷的體現，帶下一代參與是愛國教育的承傳、維園的燭光是全港愛國心的融滙。這是我70年的信念！

聽到法庭宣判你們因參與六四非法集結有罪入獄！我不禁淚如泉湧！愛國竟然有罪！這是多麼荒誕！多麼罪惡啊！我不知道怎樣安慰你們，只是心痛你們！

但你們燃亮的燭光永遠會照耀失望的心。你們要堅持、要好好活下去。你們正是我們活下去的力量啊！

七十婆婆

重生有時

楊泳茹小姐：

拜讀你致法官的「自述書」（我稱之為「陳情書」）

（《蘋果日報》2021年5月1日），於我心有戚戚焉！

忍淚半掩陳情書

哀我香江好女兒

邪惡政權千夫指

鳳凰浴火序有時

博君一笑

各位手足們：

今時今日，無論發生什麼違反常理的怪事，都不要驚訝。冷眼看世界睇人性，要冷笑輕笑大笑哈哈笑對之，永遠保持住一顆信念--邪不能勝正。邪惡之人只能活在心寒心虛之中。因邪魔形影不離他們。

動物的牢騷，幽默好笑。

1. 袋鼠：唉，肚裡沒錢，口袋再大也還是鼠。

2. 老鼠：唉，成天為了點吃喝，擔心受怕，能不老嗎﹖

3. 魚：打死我也不上網。

4. 烏賊： 媽的，滿肚子墨水居然還是賊。

5. 刺猬： 真想感受一下與別人擁抱的滋味。

6. 乳牛：這麼多人喝我的乳汁，卻沒有一個人叫一聲我（媽）

7. 蚊子：能讓人類為我鼓掌，死也值得。

8. 熊猫：這輩子註定無法拍彩色照了。

9. 龍蝦：我明明身價高貴，卻說我又聾又瞎，豈有此理

10. 蝸牛：人人羡慕我一出生就有大房子住，但有誰知道我背著房子多辛苦啊。

知識就是力量，利用這時空增值自己，最後勝利永遠是年輕人的

讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部

送暖高牆逢周一至五刊出

送暖高牆
一格照片，一個故事，Follow蘋果Instagram！
BannerBanner