今天香港，歪理已變新常態，面對謊言與荒謬，

牆外與牆內的連結，不單送暖，

更令彼此知道，我們都在持守良知和相信的價值。

有讀者為毛孟靜賦詩，敬佩她將自身安危置諸度外，

為民發聲挑戰威權；

有讀者再向楊泳茹來信，

激勵她「鳳凰浴火序有時」；

更有讀者提醒手足要保持信念，因為邪不能勝正。

鴻毛之重

不要放棄

你好

知道入面不是出面，大家都努力緊

不要放棄自己

一香港人上

燭光永照

給各位因參與六四集會被判有罪的同路人：

我自小便愛國，愛中華文化、愛山河大地，愛我國我民。然後經歷了六四，每年的悼念都是愛國情懷的體現，帶下一代參與是愛國教育的承傳、維園的燭光是全港愛國心的融滙。這是我70年的信念！

聽到法庭宣判你們因參與六四非法集結有罪入獄！我不禁淚如泉湧！愛國竟然有罪！這是多麼荒誕！多麼罪惡啊！我不知道怎樣安慰你們，只是心痛你們！

但你們燃亮的燭光永遠會照耀失望的心。你們要堅持、要好好活下去。你們正是我們活下去的力量啊！

七十婆婆

重生有時

楊泳茹小姐：

拜讀你致法官的「自述書」（我稱之為「陳情書」）

（《蘋果日報》2021年5月1日），於我心有戚戚焉！

忍淚半掩陳情書

哀我香江好女兒

邪惡政權千夫指

鳳凰浴火序有時

博君一笑

各位手足們：

今時今日，無論發生什麼違反常理的怪事，都不要驚訝。冷眼看世界睇人性，要冷笑輕笑大笑哈哈笑對之，永遠保持住一顆信念--邪不能勝正。邪惡之人只能活在心寒心虛之中。因邪魔形影不離他們。

動物的牢騷，幽默好笑。

1. 袋鼠：唉，肚裡沒錢，口袋再大也還是鼠。

2. 老鼠：唉，成天為了點吃喝，擔心受怕，能不老嗎﹖

3. 魚：打死我也不上網。

4. 烏賊： 媽的，滿肚子墨水居然還是賊。

5. 刺猬： 真想感受一下與別人擁抱的滋味。

6. 乳牛：這麼多人喝我的乳汁，卻沒有一個人叫一聲我（媽）

7. 蚊子：能讓人類為我鼓掌，死也值得。

8. 熊猫：這輩子註定無法拍彩色照了。

9. 龍蝦：我明明身價高貴，卻說我又聾又瞎，豈有此理

10. 蝸牛：人人羡慕我一出生就有大房子住，但有誰知道我背著房子多辛苦啊。

知識就是力量，利用這時空增值自己，最後勝利永遠是年輕人的

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