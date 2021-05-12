【死因研訊】

【本報訊】前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡。死因庭昨第三天聆訊，由地盤管工、商場保安員講述最初發現梁時的狀況，梁保持沉默沒回應查問，亦不為所動。之後到場的督察自言曾嘗試走近勸說，但梁見狀用鎅刀指向自己頸部，他惟有後退並通報上司要求談判組支援。談判人員傍晚到達，有情緒激動的年輕男女一度希望協助游說，惟警方經評估後拒絕。雙方周旋三小時後，有警員大喊「唔好擒出去呀」，梁不久後墮樓。

根據庭上證供，梁凌杰2019年6月15日下午3時半被發現闖入金鐘太古廣場四樓平台工地危站，至晚上9時許爬出鐵棚外，並墮下到金鐘道行人路，最終不治。

保安形容梁緊張但清醒

利基建築工程的管工張耀雄供稱，當日下午約3時半他接獲工人電話，得悉有人闖入工地危站棚架。他趕到現場，看見一名身穿寫有黑字的黃色長雨衣、戴上雨衣帽的男子站在最外層工作平台棚架上，背對金鐘道。

張形容男子「企咗喺度冇郁」及「冇出過任何一句聲」。張曾兩度向男子高叫：「先生，呢個係地盤範圍，你唔入得嚟㗎！」對方沒反應。張遂通知太古廣場物業管理處，並下令其他正在外牆施工的工人撤退至工地範圍外。

約五至六分鐘後，太古廣場保安副主任陳鬯賡到場。陳看見男子右手持有露出刀鋒的鎅刀，惟男子雙手垂低，一直呆站原地及望向出口。陳形容男子緊張但清醒，「企咗喺度半個鐘冇郁過」。陳嘗試對男子謂：「先生，你喺度做咩啊？出返去啦。」對方沒回應，直至陳問男子身旁的背包是否屬於他時，男子點頭。平台下層施工的工人曾探頭張望，陳見狀對男子謂：「佢哋收工㗎咋，唔使緊張。」男子謂：「好。」

當日擔任巡邏小隊指揮官的督察梁宇熙下午4時半接報到場，他曾問男子：「有咩可以幫到你？」男子沒回應。

梁嘗試走近，男子見狀隨即提起鎅刀，指着自己頸部。梁返回原地要求上司派談判組到場，並通知消防張開救生氣墊。梁稱留意到該男子穿雨衣，前後寫有「心灰意冷、撤回惡法、黑警冷血、林鄭殺港」字眼，知該男子有訴求想表達，但因對方不回答，故他未能探究更多。

督察：年輕男女情緒激動

梁與該男子周旋約80多分鐘，其間男子無說話，但不時望向電話及留意梁有何動作。談判組人員傍晚近6時到場展開游說工作，有數名年輕男女在場，其中兩人要求與該男子對話，說想游說他返回地面，惟當時他們情緒激動。警方評估後拒絕。

至9時許，梁聽到工地內的談判組同事大聲勸喻「返番嚟」、「唔好擒出去呀」。約10分鐘後，工地內再有人指男子已「跌咗落去」。

案件編號：CCDI481/19

梁凌杰死因研訊第四天預告

今將傳召督察梁宇熙的上司及三名談判人員作供