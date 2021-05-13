前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。最後一位接觸梁凌杰的談判人員警司林景昇出庭作供，自言談判約個多小時後，他曾問梁是否想離開。眼見梁點頭回應，他追問：「你想唔想由消防員、定係我協助你落嚟？」梁聞言謂：「我自己。」惟梁及後再度沉默，林遂兩度建議讓梁考慮10分鐘。至晚上9時，林及消防員分别慢慢移向梁，梁見狀隨即爬出棚架，最後下墮。林又提到，梁在他步近前，曾凝望手機約30秒，猜測手機內會否有些內容煽動到梁改變主意。

警司林景昇庭上供稱，事發當日他同樣休假，惟至約下午5時17分接獲手機短訊得知事故後，馬上聯絡其他談判組同袍組成小隊出勤，下午6時50分趕抵現場。

抵達現場後，林景昇隨即與同樣隸屬警隊談判組的總警司黃廣興及總督察王振業交接，得悉有男子身穿雨衣危站平台，手持鎅刀，惟情緒平靜。他又獲同僚告知，該男子希望特首林鄭月娥及警察向示威者道歉。

曾問想不想見記者 梁聞言搖頭

林警司於晚上7時15分進入工地，接手談判工作。當時該男子耳上掛著免提裝置，不時「嘴郁郁」，手上依然拿著鎅刀，但沒有明顯打算使用。

林嘗試展開對話，例如問男子如何稱呼、問他正與誰說話、想與誰人見面等，惟男子一直沒有言語反應，只是間中點頭或搖頭。林表示，以他20年的談判經驗，談判對象沒有言語回應屬正常，而對方點頭反映正在聆聽。林又指，他知道男子有訴求，曾問他想不想見記者，男子聞言搖頭。

直到約晚上8時半，男子放下手上鎅刀，林見狀便問他：「會唔會想離開呢度？」男子點頭回應，林認為這顯示雙方信任及溝通有所提升，遂再問：「你想唔想由消防員、定係我協助你落嚟？」男子聞言謂：「我自己。」林再追問是否需要協助，惟男子再度沉默，林遂向男子建議：「不如你考慮10分鐘？」

林未能評估梁是自行鬆手抑或雙手乏力墜下

10分鐘後、亦即晚上8時50分，林再次問男子會否考慮離開，又問他喝不喝水。男子點頭示意，林遂將一枝樽裝水掟給男子，男子從地上拾起並打開樽蓋飲用。林眼見談判進展良好，便再次建議男子返回平地，惟男子沒有回應。林又問：「你係咪要啲時間考慮？」再問：「10分鐘？」男子舉起雙手，伸出10隻手指，林認為男子示意要再多考慮10分鐘。

直至晚上9時，林向男子謂：「如果你唔反對，不如我過嚟幫你？」男子雖沒回應，但林已慢慢移向樓梯，打算經樓梯走上平台；與此同時，消防員亦慢慢走近。男子見狀，隨即爬出棚架，雙臂抱著其中一條鐵枝。

林見情況危急，連忙加速，同時叫男子冷靜下來。男子身旁的消防員亦越走越近，其後消防員想「擸」男子手臂，惟不幸「擸」不住，男子隨即向下墮，當時是9時15分。林今謂未能評估男子是自行鬆手、抑或是雙手乏力而墜下。

自言移近時並無異常 猜測或因手機內有煽動內容令男子改變主意

林再憶述他開始走向男子前，男子曾凝望手機約30秒，林形容是一段「頗長嘅時間」，男子當時並無任何說話。林在庭上猜測，不知道手機內會否有些內容煽動到男子改變主意。他強調當他開始移近男子時，男子並無異常。

林坦言當時他看著地盤的路行向男子，男子突爬出棚外是「電光火石」間的事，亦是在他預料之外，故他亦未能判斷是消防先走近、抑或是男子先爬出鐵棚外。

林又指在他的談判經驗中，若危站事主不想有人幫忙或走近，會明確作出表示。林再記起，男子在「攬」著鐵枝時，曾用頗大聲量跟消防員說：「走開！」

指「自殺」與「接水」行為不脗合

當死因研訊主任追問男子的墮下風險時，林一再強調事態發展超出他的預期，又形容今次的情況是他「20年談判經驗中第一次發生」。對於男子曾接過水樽並飲水的舉動，林認為若一個人有計劃自殺，不會如此關心自己的生理狀況，直指「自殺」與「接水」行為並不脗合。

林又謂印象中該男子冷靜、鎮靜，不欲多言。惟男子經常凝望手機，又曾耳戴免提裝置並「嘴郁郁」。不過林未能判斷男子是否正與他人對話。

裁判官問林，既然男子已表明不需要協助，為何他仍然走上平台趨前？林表示，由於危站者體力透支的情況難以評估，故警方或消防一般都會從旁戒備，提供協助。

另外，林表示當日得悉有立法會議員提出想跟男子對話，但林指未有人就此徵詢他的意見，亦指決定是否批准他人參與談判並非他負責範疇。林重申在他經驗中，從未試過讓不認識危站事主又非專業的人士參與談判。聆訊明天繼續。

【案件編號：CCDI481/19】

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