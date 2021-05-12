「疫苗氣泡」以打針為前提放寬各類處所營運，惟推行滿2周後，3個配合政府要求的行業昨日（12日）卻申訴指「生意近乎零」，要求撤銷有關要求，反映相關政策未能有效吸引市民接種疫苗；而昨日的接種人數為連續第四日回落，更跌至「疫苗氣泡」實施以來的最低位，全日僅約25,700人打針。當中不論是德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，還是中國科興滅活疫苗，接種人數均見一定程度的下跌。

接種及預約接種人數同見下跌

COVID-19疫苗接種計劃至5月12日已踏入第76日，約1,830,800劑疫苗已被接種。當中約1,112,100人已打第一劑，包括約489,900人打科興，約622,300人打復必泰；約718,700人已打第二劑，包括約351,500人打科興，約367,200人打復必泰。

單計5月12日，約25,700人打針，回落至2周以來的最低位，其中約7,300人打科興，甩底率約5%；約18,300人打復必泰，為科興2.5倍，甩底率約4%。科興方面，約3,900人打第一劑，約3,400人打第二劑。至於復必泰，約7,700人打第一劑，約10,600人打第二劑。

此外，約10,300人在網上預約打針，較前一日減少約2,500人；其中約2,600人預約科興，約7,600人預約復必泰。

9人針後不適送院 反復氣促及心悸61歲婦需留院

而5月11日共9人針後不適送院，分別為2男7女，年齡介乎19至65歲，其中1人打科興第二劑；餘下8人均打復必泰，3人屬第一劑，5人屬第二劑。

當中1名接種第二劑復必泰後反復氣促及心悸的61歲女子，經治療後需留院觀察；另1名接種第一劑復必泰後出疹及臉部腫脹的44歲女子，經診症後不遵從醫生勸告而自行出院；其餘經治療後已經出院的7人，針後不適症狀包括惡心、嘔吐、暈眩、呼吸急促、異常胸部疼痛、胸部不適及敏感。

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