針對香港大學學生會遭打壓，包括張崑陽、周永康等港大前學生會校友，本月4日聯名呼籲台灣中央研究院撤銷港大校長張翔的中研院院士資格，早前已經獲台灣民間組織和學界響應。中研院研究人員自由學社昨亦召開記者會，表達中研院不接受媚共人士，聲援港大學生，要求中研院院長廖俊智展現道德領導，撤銷張翔的資格。

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人昨在記者會表示，張翔強烈認同中共政權、支持國安法、支持送中條例、支持香港警察鎮壓市民，加入反民主的建制派集團，同時秉承北京的意旨，擔任忠實打手，打壓他領導下港大的學術自由、大學自主以及學生自治，讓學生直接暴露在國安法的暴力陰影之下，指張翔是中共以國家暴力摧毀香港的執行者、加害者。

倡設支援港學者機制

吳叡人又表示，德國智庫全球公共政策研究所3月發表「全球學術自由指數」報告，台灣是A級，香港是D級，比俄羅斯、柬埔寨跟越南更低，作為香港學術龍頭港大的校長，張翔難以卸責，「而這樣的人竟是中研院院士」。吳認為，院士賦有對中華民國忠誠義務，但張翔強烈支持北京政權，這是可受質疑的；張翔打壓學生、教授，有許多違背校園自主、學生自治的行為；另外學者也有維護人類尊嚴的道德義務，故認為應該取消張翔中研院院士資格。

此外，中研院社會所研究員林宗弘則呼籲，中央研究院應該建立搶救香港學者，同時吸引人才來台的機制，例如每年選擇三到五名學術自由受侵害的香港學者，提供兩年的聲援香港學術自由獎學金，讓受到學術迫害的學者到台灣講學交流。

中央社