網民前年11月3日在各區商場發起反警暴示威，其間三名女子被指在大埔超級城襲警，以阻止警員拘捕示威者。她們否認意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，案件今續審。辯方向聲稱遇襲的警員凌兆禧指出，案發時任職教學助理的女被告因在現場遭警員「踩甩鞋」，才會失平衡跌倒，繼而意外地與凌發生肢體接觸，並非蓄意施襲。凌不同意，直指被告「伸手去我條頸到搲我個人落地」。

三名被告家庭主婦陳美霞（49歲）、保安員鄭玉珍（54歲）及教學助理陳君怡（26歲）共同被控一項意圖抗拒受到合法拘捕而襲擊罪，控罪指她們於案發當日在大埔超級城C區地下中庭，意圖防止李光祐受到合法拘捕而襲擊高級警員58690郭文廸。陳君怡另被控一項同樣控罪，指她意圖防止鄭玉珍受到合法拘捕而襲擊警員7308凌兆禧。

警員凌兆禧今續作供，他在辯方盤問下同意，當他看見有人舉手意圖向警方擲物時，並不知道對方是誰；直至他衝前制服該人時，才發現那是次被告。辯方指，當凌看見有人意圖擲物而衝前制止時，其他警員亦衝向同一位置，並在混亂間踩甩第三被告的鞋，導致她失平衡倒地。凌不同意。

凌昨供稱，他制服涉嫌擲物的次被告期間，第三被告曾用手箍他的頸。惟辯方質疑，他聲稱事後發現頸部有紅痕，惟有關傷勢應是由手指造成，但沒人會用手指箍頸。凌同意，並改稱第三被告當時是「伸手去我條頸到搲我個人落地」，並非箍頸。

拘捕次被告的女警19095李泳珊則供稱，她在現場拘捕次被告，但因環境不安全，故回到警署後才確認身份。辯方指出，李只在警員記事冊記錄拘捕次被告一事，卻沒寫下她作出拘捕時說了甚麼以及次被告的回應。李同意。案件下午續審。

【案件編號：FLCC1570/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）