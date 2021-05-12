國家安全處處長蔡展鵬幫襯無牌骨場正停職受查，事發至今已經一個多月，到前日才有人洩露予《南華早報》，需知國安處長一職，好比錦衣衞指揮使，是特區政治警察的頭領，權力大工作敏感，政府選擇一直隱瞞，由林鄭、張建宗到李家超都難辭其咎。

鄧炳強在記者會中被質疑，警方在傳媒揭發後始交代事件，是否有隱瞞，鄧炳強辯稱警方調查內部或其他案件時，是否第一時間交代、或於哪個時間交代均涉及很多考慮因素，又指「今日出來同大家見面，回答大家問題，我諗呢個就係最佳開誠布公做法。」但事實上他是被記者再三追問下，才肯承認事件主角是國安處長蔡展鵬，並表示已交由有組織罪案及三合會調查科調查。

正由於政府刻意隱瞞，到事件曝光後，坊間出現了各式各樣的揣測，令本已爭議甚大的國安執法，再進一步受到削弱。蔡展鵬並非普通警員揼骨出事，他有三重身份令其倍受關注。首先是背景特殊，屬未來警務處處長接班人，他近年極速上位，1995年加入警隊，2009年升為警司後，於11年間連升五級，傳媒認為是上任處長盧偉聰退休前隔代指定的接班人，即鄧炳強退下之後先交棒予副處長蕭澤頤做一至兩年，然後再交予蔡展鵬做五年。今次是未來處長級數的人物令警隊蒙羞，身為接班人竟然混迹於三山五嶽人馬出沒、有性服務提供的無牌骨場，警察及公務員內部的品格審查制度是否形同虛設。

第二他的工作特殊，自1998年開始長時期任職保安部，即港英時期政治部，負責政治監控、竊聽、內部保安、反恐情報，換言之，在國安處2020年成立前，蔡展鵬是特區情治單位負責人，這是他得到中共信任的主要原因，如此神秘部門，猶如秘密警察頭目，在警隊內權力獨大。大家明白在前線做刑事調查，如重案、反黑的警員，因工作關係需要混迹於灰色地帶場所，容易出事，但管理層憲委級助理處長兼情治單位頭目，犯下如此低級錯誤，實在匪夷所思。

第三是他停職前是首任國安處處長，負責偵查危害國安的「大案」，2020年他由保安部調任處長，是由於他早已處理政治監控工作，駕輕就熟，但都必須經中共主管香港國安事務的政法委批准，亦令今次醜聞添加了更多揣測，包括是否中共正在清洗香港國安處。

在上述三重考量下，在個多月後事件被外洩，先由鄧炳強出來見記者解釋始未，完全不合理，因為事件性質已超越了香港警務處的權限。這是一宗未來處長及情治單位掌舵人的醜聞，試問鄧炳強可以如何解畫？於是轉移到他應否引咎辭職一事上，錯了重點。這究竟是否偶然引發的「寒戰」風暴，還是中共清洗行動，外面不得而知，我們只看到國安二字的自我污名化。

劉細良

時事評論員