本港的COVID-19疫苗接種率差強人意，僅約15%人口接種最少一劑疫苗。據了解，港府正籌劃下一輪「谷針」行動，推出外展疫苗接種先導計劃，只要機構或組織召集足夠員工，便可申請安排醫護人員上門打針。據悉，計劃費用全免，機構可以選擇接種BioNTech或科興疫苗，有大型機構已安排員工下周打針。《蘋果》正向公務員事務局查詢。

據了解，機構在申請外展服務前，需要召集一定人數打針，例如約百人，以及選好打針場地。當局收到申請後，會先與機構負責人聯絡，取得預備打針人士的資料，並安排一個指定日子、分配好當日所有人的打針時間，然後由社區疫苗接種中心的營辦機構，安排8至10人於當日上門打針。

據了解，先導計劃費用全免，旨在方便機構安排員工打針；有大型機構已安排員工下周打針。據悉，部份機構設「打針假」，相信選擇外展服務的機構，員工也會獲得同樣待遇。

黃傑龍：聆聽員工意願後才能下決定

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍相信，政府以不同方法宣傳疫苗、爭取更多猶豫不決的人打針，「合情合理亦都係必須」，相信會有推動作用。但他指，集團仍需了解計劃更多詳情，及聆聽員工意願後才能下決定，「關鍵係要做到方便同事嘅同時，唔會令佢哋誤會有壓迫佢哋打針嘅錯覺」。

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