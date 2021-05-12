【本報訊】蔡展鵬捲入光顧無牌骨場醜聞，案情耐人尋味，有前警官透露，警隊人員甚至高層在「私竇」揼骨按摩的風氣，回歸前已一直存在，甚少被查牌，對蔡展鵬事件感震驚。有按摩業人士解釋，無牌骨場指由異性按摩師做全身按摩而沒領按摩院牌照的場所，相關牌照由警務處發牌。大律師指如蔡明知骨場無牌經營而光顧，或已觸犯公職人員行為失當的刑事罪。

大狀：明知無牌或屬刑事

蔡展鵬現正休假接受調查，警務處長鄧炳強昨被問到蔡有否涉及刑事成份，他表示是「不當行為」，並指警隊有調查機制，完成後會呈交公務員事務局審閱。不過，大律師陸偉雄表示，蔡是警隊高層，亦是公務員，如果證實他明知該骨場是無牌經營而光顧，即知法犯法，或已觸犯公職人員行為失當，屬於刑事罪行。

有不願具名的前警官透露，根據警察規例，蔡官至高級助理處長，涉及不當行為，尚要接受警隊的紀律聆訊，完成後交由公務員事務局處理。

他又說，警隊高層有「私竇」揼骨按摩並不罕見，在回歸前已成風氣，警察很少會查牌，對蔡展鵬被「捉到正」感到震驚，相信非單純的意外撞破。

按摩業總會主席周鎮宇解釋，若非異性按摩，且不用觸摸全身，例如只是腳底按摩，只需要商業牌照就可經營，但如果由異性按摩師提供服務，並要全身按摩就必須領有按摩院牌照，否則為客人提供全身按摩即違反《按摩院條例》。他表示，無牌骨場偷雞經營情況一直存在，當中不排除有人提供色情服務。