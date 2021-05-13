本港不少公廁均殘舊又經常被投訴有異味，即使巿民人有三急亦未必有「勇氣」光顧。申訴專員公署早前主動調查食物環境衞生署及建築署對公司的管理和維修狀況，發現有6大不足情況。報告披露，全港逾800間公廁，有多達15間每日使用量高逾3,000人次，包括中西區民耀街公廁、油尖區的上海街／窩打老道公廁及街巿街公廁等，保守估算即每小時平均有125人使用同一公廁，平均每分鐘有2人在如廁。公署巡查部份高使用率公廁發現設備殘舊及有臭味等。而署方亦發現，部份公廁的維修工程即使延誤達125日，但罰款額僅54元，認為欠缺阻嚇力。

前年起才統計公廁人流 三成每日逾300人次

公署高級調查主任李妙娥稱，現時全港有808間公廁，610間由外判公司提供清潔服務，當中284間設有負責清潔的「廁所事務員」，326間則沒有；198間由食環署自行管理，全數不設廁所事務員。當局亦以A、B及C級潔淨程度為外判承建商進行評級，但評級制則不包括食環署自行管理的公廁。

報告發現，食環署一直沒有就公廁使用率統計人次，至2019年起才廣為在795間公廁進行人流統計調查；署方對高使用率公廁的界定準則欠妥善，例如他們劃一將每日使用量300人次或以上的公廁列為高使用率公廁，而795間公廁中，31%公廁使用率超過每日300人次，當中147間每日有300至999人次使用，1,000至1,999人次佔69間，而每日多於3,000人次更有15間。公署認為將超過300人次及超過3,000人次的公廁作同一看待並不合理。

公廁投訴佔12%

另外，若外判承辦的潔淨服務不達標，如24小時內未能完成維修，署方可向外判商發出失責通知書及扣減其服務月費，2018及19年署方就向外判商共發出逾千張通知書，但當中包括街道管理服務的問題，而食環署總部沒有就統計數字作出系統性分析。就食環署自行管理的公廁，署方如發現有問題，會要求工人清潔至妥當為止，但何謂「理想」和「妥當」並沒有客觀指標，而署方於2020年1至9月，198間公廁中並無一宗因工作欠妥而受懲處的紀錄，但涉事公廁的投訴佔總投訴8至12%。署方亦沒有就整體公司的投訴進行分項統計和分析。

申訴署實地巡查多區公廁，如在投訴較多的元朗區，其中康景街公廁是每日使用率高逾3,000人次的公廁之一，署方發現廁所地面有垃圾、公廁地面濕滑等問題。小商新村公廁亦有臭味、部份抽氣扇沒有開啟等。

每年僅翻新48間公廁

另外，公廁維修保養工程亦不時有延誤，但報告質疑當局對承辦商的懲罰欠阻嚇力，如曾有一項更換感應式自動沖廁閥工程，足足延誤125日，施工金額為320元，結果罰款僅54元。而另一維修公廁天花及牆身混凝土等工程，延誤16日，施工金額為330元，僅罰款2元。另外公署亦批評當局翻新公廁進度緩慢，每年僅翻新48間，按全港有800間公司計算，每間公廁平均隔17年才獲得翻新一次。

申訴署促食環署應檢討現行機制，整合各區公廁人流統計，及妥善分配資源管理公廁。就承建商工程延誤時賠償金額太低問題，申訴專員趙慧賢指，工程是按政府工務工程的機制計算，因工程費低，故其罰款金額亦低，但公署認為食環署應考慮是否有方案能改善此情況。

另外，她亦稱，全數食環署自行管理的公廁都不設廁所事務員，雖然大部份此類公廁的使用率均不高，但亦有部分使用率每日高於300人次，如三疊潭村公廁、屯子圍藍地菜站公廁、掃管笏李屋村公廁等，她認為情況不理想，食環署應作改善。

15間使用率每日逾3,000人次的公廁

●中環民耀街公廁

●油麻地上海街／窩打老道公廁

●油麻地街巿街公廁

●尖沙嘴碼頭廣場公廁

●旺角洗衣街公廁

●深水埗南昌街公廁

●深水埗鴨寮街公廁

●觀塘崇仁街公廁

●葵涌葵芳站巴士總站公廁

●荃灣德華公園公廁

●元朗康景街公廁

●元朗擊壤路公廁

●落馬洲公共交通交匯處公廁

●落馬洲管制站公廁（北）

●元朗谷亭街公廁

資料來源：食環署、申訴專員公署

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