政府早前推行「疫苗氣泡」政策，放寬檢疫安排。接種兩劑COVID-19疫苗並已相隔14天的入境人士，他們抵港後可縮短檢疫期，實際縮短時間由風險地區來劃分，昨日（12日）起實施。民主黨接到求助，已接種兩劑莫德納 （Moderna）疫苗、本月1日於美國回港的市民被告知仍須檢疫21日，不可縮短檢疫期，變相白坐7日「檢疫監」。事主批評政府政策荒謬，反問政府是否歧視早回港的市民，慨嘆：「好似無端端坐多7日監。」

陳先生與20多歲兒子於今年2月24日及4月5日完成接種兩劑Moderna疫苗。他表示，自政府公佈消息後，4月曾多次於美國以長途電話致電政府部門查詢，惟政府部門沒有明確答覆，該政策是否存有追溯期。他本月1日如期回港，檢疫期間多次致電當局查詢，特別政策上周五（7日）公佈詳情後，他當日再致電衞生署，問及其是否合符資格，惟署方職員須再向上級查詢。他其後再多次致電食衞局、衞生署，終在昨日（12日）獲衞生署職員確認該政策沒有追溯期，並要求留下接種疫苗日期等資料，並留意政府公佈，他引述職員當時稱：「你可以再經常打電話嚟問，因為政策成日都變。」

他批評，連日致電予政府部門，惟食衞局、衞生署職員答覆含糊，有衞生署職員回答他時反問：「5月12日生效嘅疫苗氣泡關你咩事？」他感到好無助，不明白政策為何不包括5月12日前已回港、接種兩劑疫苗的人士，「係咪歧視早返香港嘅人？」他斥，此情況如同被政府官員剝削自由，直言：「好似無端端坐多7日監。」

若早知或遲多10日、8日返港

被問到如一早獲悉只容許本月12日後回港人士才能縮短檢疫期，他會否延遲回港，他坦言會，「如果佢一早同我講，我可能遲多10日、8日，或者10幾日返嚟都ok（可以）。」

民主黨醫療政策副發言人袁海文批評，當局不設追溯期的做法是沒有抗疫邏輯，直言此事反映政府由政策設計及與前線溝通等過程均存有問題，「有啲前線覺得常理上係得，（實際政策）咁樣做又唔得。」他指，已就此事去信食衞局，促政府應一視同仁，盡快修改政策，容許本月12日前接種疫苗的回港人士同樣適用縮短隔離期的政策，並呼籲有同類情況的市民可找他尋求協助。

食衞局回覆《蘋果》查詢指，早前已刊憲，更新《若干到港人士強制檢疫規例》（599C章）等規例，指明新的登機、檢疫及檢測安排，於本月12日凌晨零時起生效，適用於當日起抵港的人士。局方稱，按第599章各項措施一樣，新的登機、檢疫及檢測安排不設追溯期，事實上，相關人士在登機來港時，應已明確得悉當時有效的強制檢疫期限。

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