【本報訊】警隊國安處爆出醜聞，警務處長鄧炳強回應傳媒會否因事件而辭職時，以「可能好多人好想我辭職，因為覺得我正義……（我）唔會畀呢啲人有呢個機會」，鄧炳強又聲稱會公平公正調查，若他處理事件有任何缺失，願承擔一切。民主黨主席羅健熙批評，警方高層隱瞞蔡展鵬的醜聞多時，被傳媒踢爆後才向公眾交代，他批評鄧炳強聲稱開誠布公，但是拒絕交代事件詳情，明顯「律己以寬」，難以釋除公眾疑慮。

鄧炳強昨日下午在灣仔警察總部外會見傳媒，他表示與傳媒見面及回答問題，是「最佳開誠布公」的做法，但是他不斷以調查期間不便透露案件細節為由，拒絕交代事件發生的時、地、人等資訊。

不過，當有記者問及鄧炳強會否因事件而辭職時，他即侃侃而談，稱「可能好多人好想我辭職，因為覺得我正義、處理國家安全令佢哋冇咗呢個空間，我唔會畀呢啲人有呢個機會，我會秉公辦理，會公平公正調查，如果事件入面有任何缺失，我會據條例承擔一切。」

至於是否擔心事件影響中央信任，鄧炳強稱針對高級警務人員有不當行為的指控，對警隊會造成影響，但對工作，特別是國家安全工作，不會有影響。

劉銳紹：京或向鄧逐單計數

時事評論員劉銳紹指，事件令外界有很多聯想，惟他認為關鍵是政府及警方如何回應事件，從而抵銷事件的負面影響。劉銳紹舉出港英時期一些涉及警隊的醜聞，包括總警司葛柏貪污案及休班警區沛權從後開槍擊斃青年事件，劉銳紹指雖然以上案件性質截然不同，但是同樣涉及警方如何處理，「市民對警隊冇信心係非常正常，咁警隊係咪對自己人蜻蜓點水咁查？如果係咪又加深市民疑慮，如果唔能夠公開透明，好公正嚴明咁查，處理個危機就會變加深危機。」

今次醜聞涉及警隊國家安全處之首，會否引來北京震怒？劉銳紹表示，至今未見內地官方有就事件回應，故北京是否關注仍有待觀察，外間亦無謂作猜測，他亦不排除北京不欲予人凡事都牽涉在內的觀感。以內地官場文化，作為蔡上司的鄧炳強是否會被問責，劉銳紹說要「逐單計數」。

羅健熙：係咪律己以寬？

民主黨主席羅健熙認為，警隊高層涉嫌違法事態嚴重，但警方一直隱瞞，沒有向公眾交代，又批評鄧炳強聲稱開誠布公，但拒絕交代事件詳情，甚至連蔡展鵬涉嫌干犯甚麼法例亦不公開，「平時少少事都主動高調開記招，今次被揭發先講，係咪律己以寬、待人以嚴，市民看得十分清楚。」

羅健熙強調，蔡展鵬身為國安處長，「掌握國安資訊遠比任何人為多，身份格外敏感」，認為警方迴避交代事件詳情，無助釋除公眾疑慮。

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