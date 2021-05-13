前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊繼續。當日休班的談判組總督察途經現場，曾向梁說話約20分鐘，他稱看見梁的黃色雨衣，知道梁可能是有訴求，才會危站，故話題嘗試觸及梁的訴求及其家人，惟梁一直平靜低頭，沒有回應。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工早前供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

兼任談判組人員的總督察王振業憶述，事發當日下午約6時與家人到JW萬豪酒店打算吃自助餐，惟剛到埗便看見酒店附近泊滿警車，又見到談判組主管總警司黃廣興。他意識到可能有人在酒店企跳，放是主動提出幫忙，黃指示他謂：「其他人嚟緊，未到，你engage咗個subject先。」

總督察指梁凌杰全程看手機 不時喃喃自語

約15分鐘後，王振業到達4樓工地與涉案男子接觸，只見他不時低頭看電話及喃喃自語，「唔知傾電話定點」、「全程睇手機，喺到掃，有時又好似打字」。王又形容男子時而坐下，時而站起來，「行嚟行去，行行企企」。

他與男子單向對話約10分鐘，男子一直一言不發，只曾經點頭回應。王指在該10分鐘內，不見男子情緒刺激或波動；而由於他們交流時間不長，故不能判斷男子是否不開心或焦慮。

王之後第二度嘗試接觸男子，歷時同樣約10分鐘，其間話題嘗試觸及男子的訴求及其家人；惟男子仍然平靜地低頭，沒有回應。王於現場不見男子曾書寫、服藥或有受傷迹象。

王坦言初次接觸該男子時，當成一般企圖自殺案處理，及至後來看見其黃色雨衣，方知男子可能是有訴求才會危站。王又留意到男子沒有特別不開心或沮喪。

另外王指出，當判斷是否讓其他人接觸危站事主時，會視乎該人與事主的關係及談判進度，並要有信心該人的出現可紓緩氣氛，通常會由現場指揮官詢問談判組意見後，決定是否批准。

及至晚上約7時，有另一隊談判隊的隊長到場。王向對方簡單交代男子的情況及反應後，便先行離開。他於庭上未有交代離開後的去向。

【案件編號：CCDI481/19】

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