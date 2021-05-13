食環署8年前以法輪功未經申請展示宣傳品為由，在全港26個法輪功宣傳據點「真相點」充公130幅橫額及484塊展板，並檢控兩名學員。二人提出司法覆核，直指有關法例違憲，早前獲原訟庭裁定勝訴，惟上訴庭推翻裁決。兩人今向終審法院申請上訴許可，指條例限制示威權利，且申請擺放橫額等事宜沒有清晰指引，不符合「依法規定（prescribed by law）」原則。終院三名法官聽罷陳詞後，即日駁回上訴，並下令兩人向政府支付訟費。

本案今由終審法院常任法官李義、霍兆剛，以及非常任法官鄧國楨審理。

根據《公眾衞生及市政條例》第104條，未經有關當局准許，不得在政府土地張貼招貼或海報，違者可被罰款10,000元。覆核申請人洪瑞峰及徐慧敏因此被檢控，徐已歿，由潘蓮花（譯音）取代繼續覆核。

兩名法輪功學員於2013年提出覆核，高等法院原訟庭最初拒絕受理。上訴庭同意原訟庭裁決，但批准申請人提交新理據，將案件發還重審。原訟庭法官林雲浩2018年裁定學員勝訴，指出言論、集會及示威自由是基本人權，限制展示橫額嚴重侵害上述自由，但法例卻完全無提及市民如何提出申請，以及政府部門以哪些準則審批申請。惟相關裁決翌年被上訴庭推翻。

上訴方指申請人與橫額同時出現便構成示威

代表兩名學員的資深大狀夏博義陳詞指，涉案《公眾衞生及市政條例》第104條並不適用於規管示威橫額。若展示示威橫額須先取得許可，無疑限制《基本法》賦予市民的示威權利。

常任法官李義質疑，是否任何涉及示威題材的橫額，署方均要撒手不管。非常任法官鄧國楨亦質疑，申請人似乎要求法庭就示威訂下定義，但這涉及事實爭議，沒有劃一標準，實難以下定論。夏博義回應認為只要展示橫額時申請人在場，則構成示威，應受法例保障，而104條的立法原意並不包括規管示威橫額。

夏博義續指，法輪功示威向來和平，直至2012年因反對法輪功的青年關愛協會滋事，才令食環署執法。法例要求申請人事先向政府申請，申請人遂向食環署查詢，卻獲悉須向地政署申請，惟地政署的「路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引」卻不接受個人名義申請，申請人根本沒有途徑提出申請，條例不符合「依法規定」。

代表政府一方的資深大狀余若海反駁指，署方並非沒有指引，而是有內部審批指引。他不同意申請人所指，若展示橫額的人不在場則有關橫額不構成示威，反問若有人在獅子山上展示大型橫額但隨後離開，該幅表達訴求的橫額仍構成示威。

至於展示橫額應否事先申請，余指示威權利並非絕對，若沒有任何規管，可以想像不同團體會為爭奪最佳的橫額展示位置而爭執，強調有關理據上訴庭已作出裁決，無可爭論。三位法官聽罷雙方陳詞，休庭10分鐘後作出裁決，駁回上訴許可申請，稍後頒佈書面理由。

【案件編號：FAMV42、43/2016、FAMV213、214/20】

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