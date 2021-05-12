44歲的貓義工「Ruby」於2017年11月確診子宮頸癌，當時醫生為她進行手術切除子宮及雙側輸卵管，並於手術後進行放射治療，情況一度穩定。惟於2019年4月，「Ruby」的癌症復發，並擴散至肝臟及骨骼，醫生曾為她安排放射治療及使用標靶藥物，病情一度得以抒緩。

於2019年12月，「Ruby」對標靶藥物出現抗藥性，醫生建議她轉用免疫治療，每3星期接受一次治療，每週期所需藥費約40000元。醫生建議「Ruby」需持續用藥，直至病情有轉變為止。

「Ruby」雖然患有子宮頸癌，但她非常熱愛生命，仍然撐著精神，與丈夫一起去照顧流浪貓隻。另外，轉用免疫治療後，「Ruby」病情有所改善，醫生亦建議「Ruby」持續用免疫治療，故此，她很想繼續透過免疫治療，讓病情得以受控並穩定下來。

「Ruby」將於本月尾需要用藥，惟「蘋果日報慈善基金」早前為所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，「Ruby」亦需持續用藥，請善長施予援手，令「Ruby」可安心用免疫治療，以進一步控制病情及延長她的存活期。「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持。

「Ruby」暖流之友編號：C4642

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