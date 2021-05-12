【本報訊】警隊國安處爆出去年7月成立以來最大醜聞，警務處高級助理處長兼國安處長蔡展鵬疑光顧無牌按摩院遇查牌，正休假接受調查。警務處長鄧炳強昨見傳媒，指這宗「警務人員不當行為的指控」已交有組織罪案及三合會調查科（O記）調查，至今未收到蔡辭職消息。鄧聲稱開誠布公回應，但對整件事的來龍去脈，包括事發具體內容、蔡有否接受色情服務等關鍵問題，均以調查細節不方便透露為由而「十問九唔應」，甚至經四度追問才確認涉事者是蔡，據悉蔡將不會留任現時崗位。

醜聞為國安處拋下震撼彈，惹來公眾及警隊內部譁然。據悉警方一個多月前在掃黃行動中，突擊搜查一間無牌按摩院，發現當中一名顧客為蔡展鵬。

被追問始確認蔡身份

事件曝光後，大批記者昨清晨在警察總部及跑馬地馬己仙峽道警務處長官邸外守候，等候鄧炳強回應，有警員在官邸拉起封鎖線，附近居民投訴採訪車阻塞交通，有警員警告不排除向阻塞交通的傳媒車輛發告票，警察公共關係科傳媒聯絡主任之後稱，鄧已返辦公室。至下午5時半，鄧才在警總外見傳媒。

鄧炳強指，已指派有組織罪案及三合會調查科調查事件，以確保調查過程公平、公正、深入及專業；至於蔡展鵬正休假受查，不會執行警務工作，至今亦未收到其辭職消息。其間鄧一直拒透露涉事警務人員身份，僅稱是「一宗警務人員不當行為的指控」。記者三度追問是否蔡展鵬時，鄧僅回應「案件細節不方便透露」，至記者會尾聲被第四度提問，鄧才確認涉事者是蔡。

在場記者質疑事發至今已一段時間，當局是否刻意隱瞞。鄧解釋警方處理案件時，尤其是內部案件，要否公佈或公佈時間有很多考慮因素，認為昨開記招接受記者提問，已是最佳開誠布公的做法。

今次事件充滿疑團，包括事發具體細節、日期、是警方突擊巡查或舉報揭發、涉事按摩院有否提供黃賭毒服務，甚至蔡有否接受色情服務等問題，鄧都以案件細節不便透露為由而未有回應。

被問是否要向國安公署及國安委交代，鄧指事件屬警隊內部調查，與其他單位無關，會按機制調查，再向公務員事務局報告，強調不會影響國安處工作。他解釋，警方向公務員事務局報告，而非監警會，主要根據案件分類，「如果根據機制處理，係要交畀公務員事務局就交畀公務員事務局，如果係要交畀監警會，就交畀監警會。」警方指蔡正休假受查，國安處人員會分擔其工作，如常運作。

陳皓桓質疑有所隱瞞

民間人權陣線召集人陳皓桓在社交網站評論鄧炳強記者會指，以往鄧常稱「一視同仁」、「犯法就係犯法」、「一定追究到底」，涉及反修例運動案件即使在調查階段，警方也會大幅評論，惟今次回應「明顯以完全不同的態度對待國安處處長違法行為，甚至令人感覺有所隱瞞」。

民權觀察發言人王浩賢認為，涉事人員是警隊「權力核心中的核心」，確令警隊形象尷尬，形容鄧動用O記調查警隊內人員不當行為，預料警隊欲全面檢視蔡的行為有否涉及不法分子，如了解蔡是否「習慣性去呢啲地方」，做法合理，惟警隊應檢討如何完善人事安排和提升個人操守及警覺性。