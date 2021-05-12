【本報訊】梁凌杰墮樓的位置是太古廣場四樓外一個臨時搭建的工作平台，外間一直不知他如何進入平台，商場保安員昨在庭上披露，時發時兩道趟門都沒有上鎖。但負責工程的地盤科文卻強調，工地外的趟門長期上鎖，代表警務處的大狀質疑他講大話，更不滿他作為地盤安全負責人竟不向現場地盤工人查問，而向不在場的商場職員問梁闖入工地的原因。

保安員供稱僅關上

地盤科文張耀雄昨供稱，事發時商場四樓的地盤位置用木板圍封，木板上設有兩道趟門，除了工人進出及搬貨外，趟門長期從外鎖上，鎖匙由幾位負責人保管。工人若要踏入工作平台，必須從趟門進入地盤，再沿樓梯跨過四樓外圍一道約一米高的矮牆。

張又確認，人們可經圍封範圍外的右側花槽旁，直接跨過矮牆進入工作平台，但強調「基本上唔會俾人咁行入去」，因為平台外理應用網圍起，商場亦在矮牆上貼上「切勿攀爬」告示。他觀看呈堂照片後，認為該網當日「好似俾人拉低咗」。

代表警務處的大狀熊健民質疑，既然趟門長期上鎖，地盤內的工人要如何外出。張指，若情況許可會安排掌匙人在門外把守，否則工人可致電同事前來開門，通常「一分鐘就到」。熊質疑並質問：「你有冇講大話啊？」張堅稱實情如此。

惟商場保安員陳鬯賡作供時指，以他日常觀察，工人開工有時會打開趟門，事發時兩道趟門雖然關上，但沒上鎖。他又認為趟門長期上鎖「我會覺得好危險囉」，萬一有火災會阻礙地盤內的工人逃生。

另外，張昨供稱他趕往現場後，曾向不在案發現場的商場職員查詢男子闖入工地的原因。熊大狀質疑張作為地盤科文，要負責地盤安全問題，為何不查問一直在現場工作的地盤工人。張沉默片刻答：「呢個問題我真係答唔到點解。」他又表示事後從商場職員口中得知，男子疑「經花槽嗰邊入去」。後來他將消息滙報公司安全部門，「老細話OK」。