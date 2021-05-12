【本報訊】 警隊國安處爆出醜聞， 「未來一哥」蔡展鵬被揭涉嫌光顧無牌按摩店，不少政府官員昨出席立法會會議，均「封口」不評論事件，出席會議的保安局副局長區志光被記者問到事件會否影響警隊及公務員形象即快步離開，被記者追問到電梯口時，才說會按管理公務員規例跟進；保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀則為蔡展鵬「保駕」，稱普通法有「無罪推定」原則，希望外界現時先不要判定蔡展鵬有罪。

環境局局長黃錦星昨被問到今次事件是否有影響公務員的形象時，即「封口」拒作回應，勞工及福利局局長羅致光亦不作回應，而保安局副局長區志光昨早出席立法會工務小組會議後，在立法會走廊被本報記者問到對蔡展鵬光顧無牌按摩店一事有何回應，以及覺得事件會否影響警方國安處運作和警隊聲譽時，他初時一直「封口」拒作回應，並嘗試快步離開。

葉劉護航：有無罪推定

但區走至電梯口時，終於向追訪記者首度開腔，稱警隊已就蔡展鵬的事件發出聲明，並一定會公平公正處理，「呢啲事件我諗警方會跟進嘅，按照一般公務員嘅管理嘅規例跟進嘅」，說罷便快步入電梯離開。

至於建制陣營，本身是行會成員的葉劉淑儀被問到蔡應否就事件主動問責下台時，她即為蔡展鵬護航，指香港在普通法下，有「無罪推定」原則，希望外界先不要判定蔡有罪，相信警方一定依法調查，如果需檢控，會交由法庭處理，「如果係定罪，政府亦有一套行之有效嘅處分安排」。她指出，根據警方一貫程序，如果蔡展鵬涉嫌違法和行為不檢，會先被停職；若蔡被檢控，則會被扣薪；若蔡最終被定罪，則不會獲發薪酬，並遭到解僱、強迫退休或其他紀律處分。