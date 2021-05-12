【本報訊】宣誓條例通過前，雖然有不少民主派議員提早辭職，但仍有以百計民主派區議員將宣誓留守區議會，部份「留會者」預期DQ潮將殺到，除了失去議席，很可能會被政府追討薪金，最多可涉逾百萬元，區議會的議政空間難以避免有掣肘，議會內抗爭亦難再現。但有人認為，港版國安法實施後已做「調整」，沒有必要再後退。

早前民主黨、社民連、新同盟等民主派政黨已表明會宣誓留守區議會，部份獨立民主派議員也表明會宣誓，雖然近日建制傳媒放風，警告宣誓前遭律政司起訴的人，條例生效後將被暫停區議員職務，暗示有案在身的區議員即使宣誓都會被DQ，但據悉，涉47人案的民協何啟明、施德來將會宣誓，涉初選案暫時未被控的民主黨油尖旺區議員涂謹申、元朗區議員鄺俊宇，據了解也會宣誓。

羅健熙：言論紅線毋須再退

油尖旺區議員林兆彬明言會宣誓，但他預計宣誓後或有區議員DQ潮，又估計政府不會為離職區議員補選，可能委任建制派填補，「一搞選舉，一定係民主派或者素人贏，政府一定驚輸」，難以預料最終區議會格局將如何改變。

林兆彬直言，宣誓後區議員「掣肘一定好多」，因政府可用最狠方式對付區議員，即透過DQ追薪，「隔多幾年先DQ（區議員），一下子追返所有薪金，最多120萬」。他認為未來區議會「政治議題唔會講太多」，區議員難再參與社會運動。以往政府官員例如鄧炳強出席區議會，議員會有抗議行動或聯署行動，但他相信同類的抗爭未來都難以再現。

民主黨主席羅健熙指，除了已表明辭職的幾名區議員，大部份黨員都會宣誓。他認為區議會職能不會有大改變，因民政秘書處已利用手段阻礙區議會工作，港版國安法立法後，工作上已作出調整，即使宣誓法律通過，他不認為言論紅線要再後退，「如果因為我講乜就DQ，由得佢，我唔認為繼續講追究警暴會中咩負面清單」。