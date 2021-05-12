【本報訊】旺角一名疑患輕度腦退化症的婆婆近日被業主收回板間房逼遷，無處為家流落街頭逾一周，數袋家當放置在大廈外的街道上。街坊欲施以援手提供賓館食住都被一一拒絕，婆婆受傷亦不肯求醫，境況堪憐。區議員正聯同志願機構等跟進，希望街坊可體諒婆婆的情況。

現場為西洋菜南街捷利大廈樓下，婆婆自稱姓蒙，僅40多歲，惟記者所見她至少年過七旬。她逗留在舊居樓下，身邊放有數袋家當，不時靠在欄杆休息，身體虛弱，左眼角貼有紗布。近日天氣酷熱高達32℃，婆婆不肯離開，希望可返回板間房居住。

婆婆稱，她在大廈三樓一板間房居住了約七年，月租2,900元，近日被包租公趕走，「話我唔畀錢佢」；其間有人將她的家當扔出大門，之後更將物件搬至樓下。婆婆透露有一名未婚兒子，去年底兒子由大陸來港，於水渠道居住，惟被問及為何不搬往兒子家中居住，她似有難言之隱稱「我住開呢度」，大廈保安形容婆婆兒子為孝順仔，但「搞阿媽唔掂」。

記者建議婆婆向區議員求助，惟她斷然拒絕：「唔使人幫！」又稱要等候特首林鄭月娥出手協助，「𠵱家係特首同意嘅話，就搬返上去。」

居內地子曾來港代付欠租

油尖旺區議員朱江瑋稱，婆婆自上周二被逼遷，至今流落街頭逾一周，當晚他已與救世軍的社工到場，但連日來婆婆拒絕任何支援，包括不肯到賓館休息及洗澡，分毫不取。據他了解，婆婆患輕微腦退化，上周六因在街上打瞌睡時撞傷左眼角，有街坊曾上前關心，警方亦到場，但她拒絕送院。

朱續引述街坊稱，婆婆一直居於上址板間房，偶然會排隊取飯，或拾紙皮及汽水罐維生，一直有社工跟進；但婆婆經常欠租，其兒子居於內地，今年初才來港替她還清欠租，早前業主決定清拆板間房，故婆婆被迫遷出。

昨傍晚朱再探望婆婆，他指事件分別有區內教會、救世軍及循道衞理楊震社會服務處跟進，教會更聯絡婆婆在內地湛江的胞妹，盼稍後來港見面。他直言暫時只能每日探望婆婆，呼籲：「大家keep住對婆婆嘅關注度。」