【本報訊】民主派初選案47人被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋，其餘人士還柙，他們繼續獲支持者送暖。「長毛」梁國雄日前在獄度過母親節，收到小女孩送來一張手繪的母親節卡。已辭任西貢區議會主席及議員的鍾錦麟，則盼大家繼續「守護良知、燃點希望」。

長毛收女童手繪母親節卡

長毛太太陳寶瑩在長毛facebook發帖文，指他為準備5月17日上庭（涉前年10．1組織及參與未經批准集結案），忙得暈頭轉向，在過去的周日當天才察覺是母親節。雖然長毛向來對商業性濃的節日「冇感」，但多年來他在母親節都好忙，特別是林鄭上台後，年年發起去她的官邸抗議，要求保障市民退休生活。

帖文重申設立全民退休保障，造福家庭主婦，才是對母親的最大禮物，又指雖然今年她和長毛都沒去請願，卻收到小女孩一張手繪的母親節卡。

同涉初選案還押的鍾錦麟，透過團隊在其fb指在監獄有工作，就是負責整信封。他引述信封左下角有政府「服務市民」四字，正正提醒自己多年來的初衷，就算身陷囹圄，一樣可換個方式服務市民，盼大家繼續「守護良知、燃點希望」。

剛於日前短暫保釋為老父奔喪的民主黨前主席胡志偉，其團隊前日亦在fb發帖，重溫當年今日胡於立法會哭阻逃犯條例，勸告建制派石禮謙不要做千古罪人；惟慨歎事隔兩年，經歷反修例運動，逃犯條例被撤回，香港經歷無盡打壓已面目全非，胡志偉亦因為47人案身陷囹圄。