民主派初選案，47人被控顛覆國家政權罪，案件至今僅11人獲准保釋候訊。還柙中的梁國雄和岑子杰早前分別向高等法院申請保釋，均遭拒絕。法官杜麗冰今頒下書面理據，引述梁岑申請保釋時均稱從無主張港獨，亦無勾結外國勢力要求制裁中港官員，也沒簽署初選聲明書。惟杜官同意控方所指，岑直至今年2月到警署報到時，仍在門外提倡「五大訴求」，顯示他是個有堅決立場的年輕人；而梁所屬的社民連曾公開表明會投票否決財政預算，加上他長時間參與社會運動並得到國際支持，重犯機會十分高。基於沒有充足理由相信二人不會繼續危害國安的行為，杜官拒批二人保釋。

岑子杰向高院提出的保釋申請於上月12日進行，代表岑的資深大律師潘熙在申請中指，今年33歲的岑活躍於同志圈子，2013年與同性伴侶結婚，無意離港。岑從無倡議港獨或勾結外國勢力制裁中港官員，更未曾簽署35+初選的「墨落無悔」。由於選舉推遲，岑不能被視為尚可以任何形式繼續進行違反國安法的行為。

律政司署理刑事檢控專員楊美琪卻指，岑自一開始便在初選提名表上申明「獲得全面否決權，令政權需要答應落實五大訴求」。律政司引述新聞報道指岑沒簽署聯署，原因是他所屬的社民連議員從未投票支持過財政預算案。

杜官在判決書中同意律政司所指，岑直至今年2月仍在警署外主張要求政府落實「五大訴求」，顯示他是意志堅定的年輕人。考慮所有陳詞和文件，並無充分理據足以令人相信岑不會再干犯危害國家行為，故拒絕保釋申請。

至於梁國雄的申請，潘熙指梁一直遵守保釋條件，即使明知很大機會被落案起訴，仍如期向警署報到，顯示他即使獲取法庭保釋，潛逃機會也不大。

潘又指梁從未主張港獨、勾結外國勢力或要求制裁中港官員，也無簽署「墨落無悔」初選聲明。他後來失落初選，故獲得保釋也很大機會不會再犯危害國家安全行為。而且長毛新婚，又患有冠心病，加上他與本港有強烈聯繫，不大可能會離港。

楊則指梁提交初選單張時寫明「五大訴求 缺一不可 抵抗惡法 您我同行」，顯示他反特區政府的意向。梁又曾公開說過「35席以上嘅席位，係極之重要。我哋係要令到特區政府嘅苛政冇辦法行」，而且梁本身是社民連副主席，社民連曾公開表明會投票否決財政預算，加上他長時間參與社會運動和得到國際支持，重犯機會十分高。杜官經考慮後，亦拒絕梁的保釋申請。

【案件編號：HCCP135、136/21】

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