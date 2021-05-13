網台主持「傑斯」尹耀昇今年2月被控煽動罪，涉嫌在網台節目要求外國制裁香港，以及批評中國實施恐怖統治等。傑斯被控後遭還柙，今年3月曾向高等法院申請保釋，但被拒絕。國安法官杜麗冰今頒下判詞解釋拒絕理由，引述控方指傑斯發起眾籌，曾向潛逃台灣的被告人士提供款項，終極目標是推翻中國共產黨；杜官認為表面證據強烈，而傑斯與台灣組織「台灣基督長老教會」及「民間司法改革基金會」關係密切，潛逃誘因極強，不宜批准保釋。

「傑斯」尹耀昇去年底被警方以洗黑錢和分裂國家等罪名拘捕，今年2月被控4項作出具煽動意圖的行為罪，本周一再被加控洗黑錢罪。

尹現時面對的控罪並非國安法罪行，惟控方認為煽動罪亦屬危害國安罪行，應使用較嚴格的國安法保釋門檻。法官杜麗冰決定給予「疑點利益」，只運用一般保釋門檻，並基於潛逃風險拒批保釋。惟杜官補充，尹未能令法庭信納他不會繼續實施危害國安行為，故假如採用國安法門檻，尹亦不符合。

涉曾捐款支付給潛逃台灣的被控人士

判詞引述控方指控稱，尹發起眾籌，而計劃與台灣的「台灣基督長老教會」及「民間司法改革基金會」有關。兩個組織的網站顯示它們提倡國際社會制裁中國和香港，以求釋放國安法被告。

去年2月至11月間，尹籌得1,300萬捐款，其中900萬存入尹有份的戶口，有資金轉入台灣基督長老教會戶口，部份則支付給潛逃到台灣的被控人士。控方又指，尹表明眾籌的終極目標是推翻中國共產黨。

判詞亦簡述煽動罪指控。尹被指去年8月至10月間透過網台節目，多番呼籲外國增加制裁香港官員；煽惑聽眾反抗中國和香港政府，趕走行政長官；煽惑公眾參加違法集會，抗議押後立法會選舉；主張香港人像內蒙古人一樣是一個族群，呼籲聽眾無視中國民族主義；支持台灣旗並貶低中國國旗，批評中國實施恐怖統治，剝奪國民一切人權。

【案件編號：HCCP143/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）