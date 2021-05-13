上星期，好幾位病人都急不及待跟我分享，網上流傳的檢疫清單，萬一不幸被關進檢疫中心，要帶些甚麼才能夠挨過沉悶的二十一天呢？對於為食的人來說，除了data card之外，又需要帶些甚麼入營，才可以有啖好食呢？

好友A第一時間提議，要帶辣椒油，因為東西不好吃時，如果有一支好的辣油，調調味，就像豬油、豉油撈飯一樣，特別醒神。A還提議要彩虹邨金碧酒家的強哥麻辣辣椒油，用四川辣椒炒的辣油，是金碧老闆親自到四川買貨，親自下廚炒的，用來送飯送麵，簡直是「好食到冇朋友」。至於不喜歡吃辣的，可以考慮韓國的YDK蟹膏蟹肉醬，在日式超市甚至HKTV Mall也可以買得到，這個蟹膏蟹肉醬，有點像蝦醬炒通菜的味道，但沒有那麼鹹，也沒魚腥味，沒餸時用來送飯，閒閒哋扒一、兩碗白飯也不成問題，用來送杯麵，也相當不錯。

正餐以外又如何呢？當然，要帶不少「口立濕」，話梅、陳皮，以至蝦條、薯片當然不能少，講到薯片，有位薯片控的朋友跟我提議，一定要買日本超市的夏威夷薯片“Hula”，為何日本超市會有夏威夷薯片呢？其實這個所謂夏威夷薯片是日本製，不過日本人崇美，所以改名為Hula，但凡吃過這薯片的朋友，也異口同聲說，這是一生吃過最美味的薯片，無論原味、海苔味，還是BBQ味，也好味到無得頂，當小食、送酒，甚至做三明治時中間夾兩片也可以。如果一時沒有準備，又或是剛好這夏威夷薯片斷貨的話，也可以考慮Calbee 最新出的燒鵝味薯片，在隔離營，當然沒有燒鵝吃，若然能夠舔到一點像燒鵝肚的五香味，也是個不錯的選擇。

最後，當然少不了飲料，夏天天氣熱，口淡淡時，最好來一杯鹹檸七，罐裝的七喜或雪碧並不難找，最重要是平日準備好一瓶已經舂爛了的鹹檸檬，有需要時，打開瓶蓋拿一湯匙，然後開一罐低糖的七喜雪碧沖，下午茶時間，即使沒有蛋撻，沒有牛角包，沒有伯爵茶沒有咖啡，至少可以沖杯鹹檸七配薯片，如果沒有七喜雪碧的話，可以考慮帶一罐蜜糖，變成鹹檸蜜也不錯。

這個清單尚算簡單，只要平日準備一下，買了放在家中，宵夜時又或是外傭姐姐放假時，也不至無啖好食，萬一真的要入檢疫中心，又或是將來外地旅行回來要檢疫時，便更加大派用場。

http://fb.me/1486drlee

李德誠 精神科專科醫生