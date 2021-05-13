【死因研訊】

【本報訊】梁凌杰前年6.16大遊行前夕，帶着強烈的「反送中」政治訴求及對特首、警隊的控訴，登上太古廣場四樓地盤，危站逾五小時後墮樓身亡。自6.12示威後捲入政治漩渦的警隊，當日以談判專家身份游說，跟梁政治光譜接近的時任立法會議員鄺俊宇一度要求協助，但遭拒絕，警方亦沒考慮安排心理學家談判。當日的談判組人員昨在死因庭解釋，當時的決定基於鄺未曾接受危機談判訓練，又不認識梁，擔心會令事情更複雜。裁判官質疑，同日下午特首宣佈暫緩修例，談判人員為何不告訴梁其訴求已達；有談判員僅表示，當時未及作深層次溝通。

根據當日在場協調的時任總督察聶凱鵾，及談判組人員總警司黃廣興、總督察王振業及警司林景昇的證供，四人均從梁凌杰掛在棚架的橫額、身上穿着的雨衣，或從在場同事口中，得知梁就逃犯條例有政治訴求，希望政府撤回修例。黃更直言，他判斷梁「想爭取一啲有關反修例嘅訴求或者理想」；林則從現場消息得知，梁希望特首林鄭月娥及警方向示威者道歉，矛頭指向特首和警隊。一直留在四樓圍封範圍內，游說梁返回地面的，亦是警務人員。

鄺今出庭作供

死因裁判官高偉雄昨質疑，既然他們明知梁穿上的雨衣寫有針對警察的「黑警冷血」四字，為何不考慮邀請心理學家談判。黃解釋由警方談判是國際做法。他認為心理學家或精神科專家未必有危機溝通談判的訓練。他相信當日警方和消防合力營救，由警方談判能有助行動，故過程中不曾考慮由其他專業人士談判。

事件中另一為人熟知的畫面，是時任立法會議員鄺俊宇當日曾在場。聶昨透露，當日談判人員到場展開游說後，他在封鎖線外見到鄺及「佔旺女村長」畢慧芬趕至。二人表示想接觸梁及勸說，但聶一口拒絕。他昨解釋，當日考慮到當時已有談判組同事處理，雙方需時建立互信；加上鄺及畢都不認識梁，亦非專業談判人士，故他擔心讓二人中途加入游說，會將事情複雜化。

研訊主任葉志康追問聶，當日有否考慮過以鄺的議員身份或知名度，可能令情況有良好發展。聶稱不能完全排除這個可能，但強調警務工作是以保障市民安全為前提，而這「安全」不止於梁的安危。

聶表示當時梁一直手持推出刀片的𠝹刀，故難評估事情的發展方向。若讓他們上前游說，警員可能要額外提供保護，例如在他們身後架起盾牌，但又可能會刺激梁。高官昨在庭上透露，死因庭已指示警方聯絡本身不在證人表列的鄺，他將在今日出庭作供。

隸屬談判組的三人昨均指出，要加入談判組必先經歷兩周的課堂訓練、160小時實習，過程十分嚴謹。黃也認為鄺及畢未曾受危機談判訓練，又深怕他們的出現會影響梁的情緒。王則認為，要判斷是否給其他人接觸危站者時，視乎兩者的關係及談判進度，以判斷該人的出現是否可緩和氣氛。林則強調在他接近20年的談判經驗中，從未試過讓不認識危站者、又非專業的人士參與談判。

官：為何不提已暫緩修例

當日警方是唯一能參與談判工作的單位。據談判組三人憶述，他們與梁傾談內容大都圍繞個人，例如問他正用電話與誰說話、現在想見誰、家裏有甚麼成員等。王稱雖然一度嘗試將話題觸及梁的訴求，但梁只是不時點頭或搖頭，一直默不作聲。

當日下午，特首宣佈暫緩執行逃犯條例修定草案，高官昨質疑既然梁有強烈的政治訴求，為何當時不告訴梁其訴求已達。黃廣興僅指，他與梁的傾談內容仍圍繞個人，未去到深層次溝通，故無談及訴求的內容。

警方在現場檢取梁的遺物，包括一本記事簿。庭上照片顯示，該記事本只用了首兩頁、其他頁數則留白，林景昇認為這代表記事簿是梁今次特意買下。簿內寫有「全面撤回送中」、「釋放學生、傷者」及「我們不是暴動，林鄭落台」等字句，某些字句曾遭劃去，及後再補寫。林推斷稱該些口號或是梁抄寫而來或有人叫他寫，故次序不能出錯。

梁凌杰死因研訊

第五天預告

今將傳召時任立法會議員鄺俊宇、警方談判專家及消防員作供