【本報訊】特首林鄭月娥昨日64歲生日，卻收到可疑粉末信贈興；同日保安局長李家超及警務處長鄧炳強亦接獲可疑粉末信，警方爆炸品處理課人員先後到場檢測，初步證實信內藏有麵粉，以及一張寫滿字句的紙張，但信件文句不通內容雜亂，初步未發現有提出任何訴求。特首辦及保安局證實事件，警方重案組正跟進調查。去年8月特首辦及鄧炳強四日內亦先後接獲可疑粉末信。

重案組跟進

昨午4時，金鐘政府總部收到兩封分別寄給特首林鄭月娥及保安局長李家超的信件，負責收發信件的職員報案指收到可疑信件，信內附有白色粉末。昨晨10時許警察總部亦收到可疑粉末信，一名文職人員發現一封寫有「鄧炳強」的信件，據知，人員初步用檢測儀器發現信內藏有疑似粉末的白色可疑物體，爆炸品處理課人員到場檢查。

警方指昨日三次事件中爆炸品處理課人員分別到場調查，相信該些粉末沒危險成份，案件列作發現可疑物品，交中區重案組跟進。其後警方撿走有關粉末進一步檢驗，暫未有人被捕。消息稱，信內附有的為麵粉，紙張有水迹，懷疑麵粉溶於水後沾在紙上，內容一致都以中文寫成，寫滿整張紙，但意思不完整，亦沒提到訴求。警方正追查寄信人身份及目的。

行政長官辦公室發言人傍晚稱，職員接獲一封載有白色粉末的可疑信件，發現後立即報警。保安局指，昨午職員發現一封寄給保安局長的信件內載有可疑粉末，已報警處理。

去年8月17日，行政長官辦公室報案指收到一封可疑信件，打開後發現內藏白色粉末於是報警，警方爆炸品處理課人員檢查相信粉末不含危險成份，事件中無人受傷。四日後警察總部亦收到粉末信，收件人為警務處長鄧炳強，爆炸品處理課人員證實為豆粉，案件中無人受傷，兩案均未拘捕任何人。