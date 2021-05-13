【本報訊】竹篙灣檢疫中心的劣食懷疑導致集體中毒事件有新進展，食環署表示上周五巡查涉事的丹尼食品有限公司，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告，又發現一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，考慮提出檢控。

保存溫度不當 食物受污染

竹篙灣檢疫中心不但各項設施不全，膳食亦匪夷所思，其中粟米肉磚成為劣食經典，其間更發生懷疑集體食物中毒事件，當局事後撤換涉事的承辦商丹尼食品。有受害人懷疑食物中毒事件只是冰山一角，促當局將涉事公司嚴懲除牌。

食環署昨指上周五巡查丹尼食品，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告；並撿走食物樣本化驗，發現一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，該署會考慮檢控。該署周一再到該處所跟進巡查，發現違規情況已糾正。

曾在竹篙灣隔離的荃威花園R座居民黎小姐是受害人之一，早前吃過檢疫中心的膳食後腹瀉不適三日，苦不堪言，指檢疫中心運作一年，相信不少人亦曾中過招，促請當局嚴懲，將丹尼除牌。

丹尼食品是本港四大學生飯盒供應商之一，2019年該公司供應給一間小學的飯盒出現異味，導致多名學生食用後肚痛或腹瀉。事後有傳媒揭發政府邀請個別承辦商承辦檢疫中心食物供應合約，並以價低者得，丹尼食品的價單顯示每餐飯盒單價僅16元，有意見促政府制訂標價下限，以免承辦商將貨就價。

本報昨未能聯絡丹尼食品查詢事件。根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條規定，所有在香港出售的食物，必須適合供人食用，觸犯有關法例可被判最高罰款五萬元及監禁六個月。