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【本報訊】上月底有傳媒引述消息估計警方不會批准支聯會申請六四當晚舉辦燭光集會，康文署以防疫為由拒借場。支聯會秘書蔡耀昌表示，下周四會與警方開會，力爭舉辦六四遊行和六四燭光集會，因目前政治形勢和早前法庭判決，支聯會須小心應對，「要更謹慎地喺合法框架做事」。

支聯會主席李卓人因8.18非法集結案入獄前表明，支聯會繼續申請六四當晚在維園舉辦燭光集會，不過《星島日報》上月底引述消息，估計警方不會批准。康文署回覆本報查詢時表示，因疫情暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂，已通知支聯會。

蔡耀昌昨接受查詢表示，支聯會已申請舉辦六四燭光集會和本月30日舉辦六四遊行，暫時警方未有最後回覆，會繼續力爭舉辦兩項悼念活動，希望警方發出不反對通知書。如無意外，支聯會會就舉辦兩項悼念活動本月20日與警方開會。

警方會否批准兩項悼念活動仍是未知數，蔡耀昌不願現階段說明一旦警方不批准有何應變計劃，強調因應近日政治情況及早前法庭就去年六四未經批准集結案判決，支聯會今年要「好小心應對，會以合法作為必須（守）嘅線」。

「五大綱領不會退」

然而近日建制陣營以支聯會五大綱領中「結束一黨專政」一點來大做文章，全國僑聯副主席盧文端早前在報章撰文指控支聯會違憲、直接觸犯國安法顛覆國家政權罪。蔡耀昌強調，支聯會五大綱領由1989年至今未有改變，五大綱領「係一步一步發展，期望中國走向嘅願景，亦係支聯會長期核心工作：平反六四」，所以五大綱領不會退。

他表明，「好相信無論最終係點，支聯會能否好似過往30年咁喺維園舉辦燭光集會，或者有冇呼籲，相信市民都會用自己嘅方式悼念六四」，即使支聯會今年必須以合法框架為前提，也不代表支聯會不爭取舉辦悼念活動，若然最終當局不批准，法律上也有途徑上訴或司法覆核，當然當中也要考慮時間、資源、勝算等問題，但只能「去到嗰個位再評估」。

據了解，支聯會內部探討過不獲批舉辦六四遊行和六四燭光集會的應變措施，例如即使不獲批遊行，也堅持擺設街站悼念六四，六四當晚支聯會成員可能僅以個人名義現身，但一切仍要視乎下周與警方開會後情況如何再決定。