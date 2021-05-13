【本報訊】勞工處向立法會財委會申請每年耗資270萬元增設一個首席勞工事務主任，其中一項職務是加強規管工會，確保工會遵守國安法，應是紀律部隊以外首個部門設專人執行國安法。職工盟指出，特區政府要將內地操控工會的一套手法引入香港，會堅持自主工會的立場，亦不會停止與外國工會交流。

勞工及福利局向立法會提交文件表示，建議在勞工處開設一個首席勞工事務主任的編外職位，為期三年。

每年開支270萬元

該職位月薪為15萬至16萬元，每年薪金和福利開支為270萬元，除了負責推行改善法定產假的新措施外，需兼顧規管職工會的工作。

文件指出，已登記的職工會數目由2019年年底的917個上升至去年年底的1,410個。出任擬設新職位的人員將協助勞工處助理處長（發展）擬定和執行相應的執法策略，包括加強對職工會的規管，確保職工會遵守《職工會條例》及相關法例，包括港區國安法、督導有關投訴職工會的調查及跟進工作、檢討《職工會條例》相關條文等。

資料顯示，政府去年已提出在勞工處開設一個常額的首席勞工事務主任職位，負責推行改善法定產假的新措施，但被財委會否決。今年3月政府再向立法會人力事務委員會提出開設該新職位，改為為期三年，但仍有議員反對。政府現在再提出，並將新職位增加了執行國安法職務。

職工盟總幹事蒙兆達指出，國安法無孔不入，打壓政黨及政治團體後，又伸展至工會。勞工處新職位的任務肯定是要「招呼」民主派工會，將內地操控工會的一套手法引入香港。他表示，「佢有佢嘅紅線，我哋有我哋底線」，職工盟會堅持自主工會的立場，不會自我設限，亦不會停止與外國工會交流，「全球工會團結由來已久，中共如果咁都要打壓，對唔對得住馬克思？」

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出，國安法下社會所有領域都會逐一受壓制，之前是政治人物及區議員，現在到工會，下一步可能到非政府機構。他預計工會爭取勞工權益及發表專業意見的空間將會收窄，甚至被取締，「但係如果唔堅持初衷，存唔存在又有乜意義？」