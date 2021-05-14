休班O記警司駕駛私家車與家人到尖沙嘴購物時迷路，遂將座駕停泊路邊。警司聲稱其間有兩名「泊車佬」走近表示可以代客泊車，遭拒後出言不遜，更在眼見警司報警求助後，拍下警司及其兒子的容貌，並謂：「你去大陸俾人打X死！」事件驚動軍裝警以至反黑組警司到場，兩名涉案「泊車佬」最後被拘控以刑事恐嚇罪，案件今日開審。暫委裁判官余振邦即日裁決，指警司將車逆線泊在雙黃線上，被告可能只是出於不滿才會出言不遜，裁定兩被告罪名不成立。

兩名被告為黃日連（55歲）及薛飛（43歲）同被控一項刑事恐嚇罪，控罪指二人於今年2月27日在香港九龍尖沙嘴天文台道近燈柱AA5485號，意圖使男子陳昕受驚，威脅會使其人身及財產受到損害。承認事實透露，二人受聘於尖沙嘴福臨門酒家，負責代客泊車服務。

警司曾反問是否路邊停車便必然要接受代客泊車服務

事主陳昕供稱，他現時為有組織及三合會調查科A組的警司，案發當日休班。陳稱當日下午6時駕駛私家車，由旺角朗豪坊前往尖沙嘴諾士佛臺，尋找一間售賣跑步機的店舖。由於不熟路，陳駛至天文台道尋路時，發現駛進了掘頭路，於是決定先行調頭，暫時將車停泊路邊，並致電賣家問路。陳的兩名兒子當時也在車上。

陳續供稱，首被告黃日連當時走近謂：「你去邊呀？搵緊咩呀？」陳回應謂自己正在找一間店舖，黃再謂：「放低幾十蚊畀人代客泊車啦。」

陳感到奇怪，詢問是否停在路邊便必然要接受代客泊車服務。黃聞言顯得反應甚大，謂：「唔係唔係，關心你㗎車啫，好人當賊扮！」陳形容黃當時態度非常不友善。

軍裝警以至反黑組警司先後到場 事主先行離開

不諳廣東話的次被告薛飛其後走近，再謂：「關心你㗎車，咁X寸，冇人話你一定要畀我哋泊呀。」陳稱兩被告持續用粗口罵他，他遂報警求助。

兩被告見陳報警，態度變得更兇惡，罵謂：「X你，正X樣，乞衣，曱甴，又要寸又要驚！」二人更用手提電話拍攝陳及其兒子的「大頭」照片，又拍攝車身和車牌。

陳聲稱首被告拍攝後表示：「你出晒名㗎喇，全世界都認得你，全尖沙嘴都認得你㗎車。」陳稱當時他和兩名兒子都沒戴口罩，擔心此後再到尖沙嘴，可能有不利的情況。

次被告其後再走近車窗，用普通話謂：「你去大陸俾人打X死！」陳此時開啟手機錄影功能，表示「你講多次呀」，次被告走近重複句子。陳再解釋，他間中會到內地探親，擔心自己會於內地受襲。

兩名軍裝警接報到場，其後再有反黑組的警司和警員到場。陳將兩名被告交由警員處理後，便與兒子先行離開。

強調從沒表露警察身份 惟被告曾稱：你知法犯法呀

陳補充謂，他於案發時沒表露自己的警察身份，亦沒出示過委任證，車上也沒有任何警察的記認。

庭上播放陳所拍攝的片段，片段顯示次被告向陳激動謂：「你去大陸俾人打X死！」陳則自言是在此處泊車，並不斷重覆說「你講多次呀」，次被告繼續謂：「你知法犯法呀！」「同你嗰仔講喇！」惟片段拍攝不到此前的事發經過，陳解釋車上裝有鏡頭，但因當時「熄咗匙」，鏡頭並沒運作。

辯方大律師馬維騉盤問時指出，呈堂相片顯示陳於案發時戴着口罩，陳庭上辯稱「誤會咗或者記錯咗」。陳又在盤問下承認，他當時停車的位置有雙黃線。

官：返大陸被打死一語或表示若在大陸如此泊車會被毆

陳在盤問下表示猜不到「你去大陸畀人打X死」一語背後之目的和動機，馬追問：「即係對方其實係激動過籠發晦氣，你都估唔到？」陳表現激動謂：「我唔覺得係發晦氣囉！」最後需裁判官介入調停爭執。

馬又指出，到場的軍裝女警曾向總台表示「dispute settled（紛爭已解決）」，陳當時則謂：「呢個係刑恐嚟㗎喎，冇得settle ！」陳承認曾有此事，但沒說過「冇得settle」。馬續指：「你有叫佢哋阿頭落嚟？」陳承認有類似的對話。

余官裁決時指，陳將車輛逆線泊在雙黃線上，不能排除首被告「關心㗎車」的說法與陳阻礙路面有關。至於次被告「返大陸被打死」的言論，則可解作「如果佢喺大陸咁泊車、咁對待代客泊車嘅人，就會畀人打」，其清晰度不足以構成恐嚇。余官最終裁定兩被告無罪。

【案件編號：KCCC639/21】

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