剛過16歲生日的男生於去年5月24日反惡法大遊行當日，在添馬公園與人坐下聊天，遇上巡警截查，被發現後褲袋有一盒迷你版螺絲批套裝，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件原定下周開審，惟他今早在裁判法院認罪。辯方大狀指，涉案螺絲批套裝只是購買電池附送的贈品，被告用作扭緊眼鏡或手提電腦的螺絲。主任裁判官羅德泉先為被告索取感化、社會服務令、更生中心、教導所、勞教中心及青少年罪犯評估等一系列報告，案件押後至下月4日判刑，其間被告還押懲教署看管。

代表徐姓男生的大狀今求情指，本案涉及的控罪沒有量刑準則，視乎案件的性質及案情，以及判刑是否須具阻嚇力等，並非必然要判處拘禁式刑罰。大狀又指男生在開審前一周選擇認罪，顯示有真誠悔意，而且本案案情輕微，男生又選擇認罪，在考慮公平及公義的原則下，認為判處社會服務令已足夠。

大狀又透露，涉案迷你螺絲批套裝只是購買電池附送的贈品，只可用作扭緊眼鏡或手提電腦的螺絲，與同類型案件的大型士巴拿、鎚仔或鉗有所不同。男生當日並無取出使用，亦無借給別人，而且當日發生的破壞事件均集中在銅鑼灣及灣仔一帶，與金鐘有一段距離。當時公園人流稀疏，男生與友人坐在公園聊天，行為沒有可疑，巡警及後呼籲市民離開，只因男生身穿黑色衫褲才被截查。

大律師呈上男生就讀學校的校長、教師及社工等求情信件，以及男生過往射箭的獎狀紀錄等，透露男生對射箭具濃厚興趣，曾為學校爭得不少獎項，更希望他朝能加入港隊，為港爭光。大狀又指，男生過往為能擁有個人的射箭工具，願到連鎖快餐店兼職賺錢。大狀指當時社會氣氛，連思想更成熟的成年人都受影響。再者，男生背囊內的物品全部屬於防禦性。

案情指，當日有近2,000名示威者為反對國歌法及港版國安法，在銅鑼灣及灣仔一帶示威。其後警方設置路障，有示威者破壞及縱火，警方作出拘捕。約下午2時半，警員98286在添馬公園巡邏時，發現兩名男生在長櫈上聊天，警員上前表露身份截查，並在徐的右後褲袋內發現涉案證物。警誡下徐稱工具用於射箭用途。警方又於徐的背包搜出厚身手套、護目鏡及鴨舌防撞帽等，其後作出拘捕。

同案另一黃姓被告的案件，將於本月18日審訊。

【案件編號：ESCC2393/20】

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