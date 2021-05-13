【本報訊】逾百示威者前年萬聖節在中環蘭桂坊一帶聚集，遭警⽅武⼒清場，⼀名科技大學電機工程系女學生被拘控參與非法集結及違反蒙面法，案件昨裁決。裁判官王證瑜雖不接納警員聲言被告曾帶頭叫口號，惟引用「赴湯杜火」案例指她與百人一起叫口號，面對警方警告又拒散去，與其他示威者有一致行動和共同目的，裁定被告非法集結罪成。

官指夥同百人擾亂秩序

被告余樂謠（19歲）親屬聞判後痛哭不止，有親友在她被押走時大叫：「愛你呀我哋都！」案發前年11月1日在中環雲咸街與擺花街交界，警員18851戚文俊供稱見被告帶領人群叫「光復香港，時代革命」等口號，認為她有領導角色，惟辯方質疑戚從沒在兩份書面供詞提及相關情節。王官昨指帶領叫口號如此重要，警員應提及，故不接納有關證供。有警員又供稱被告曾罵警惟亦沒記錄，該部份證供同不獲接納。

惟王官指被告叫口號這點與書面供詞一致，指被告與近百人叫口號，警告下拒散去，一同擾亂公眾秩序。王官續指被告攜有的物件與參與示威所用的一致，與其他人有足夠關連。王官最後引用「赴湯杜火」案例指夥同犯罪原則適用於非法集結。

被告另外被指以口罩遮掩容貌，其父親供稱女兒患氣管過敏及長期哮喘；王官基於被告或因健康使用口罩，裁定蒙面罪不成立。

辯方求情指被告主動不叫仇警口號是「和理非」，亦透露科大已提早讓被告考試，冀「趁暑假坐晒佢，唔好影響學業」。

王官明言須考慮禁閉式刑罰，將被告收押至5月27日候判，等候背景報告、更生中心及教導所報告。

案件編號：ESCC2265/20