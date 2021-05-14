19歲中六學生前年10月在大埔墟港鐵站連儂隧道附近派發傳單，其間遭雙程證男子柳國升以利刀割頸劏肚。據男生的創傷報告顯示，他不但身體受到嚴重的傷害，至今仍需每天服用止痛藥以維持生活，更患上創傷後遺症，承受著嚴重的心理障礙。陳官今形容「一個年青人的一生已被摧毀」，盼望事主在家人及專家協助下，早日走出陰霾。

案中男生案發當日當場腸臟溢出，被送往醫院期間一度短暫休克，失去意識，其後恢復知覺。他的頸部及腹部有多處刀傷，腹部刀傷長達5厘米，部份腸臟外露，一度留醫深切治療部，留院一個月至11月18日才出院。

據事主的傷勢報告指，事主的頸部有兩個撕裂傷口，腹部則有兩處分別為2厘米及5厘米割傷，其中一處穿越事主的腹壁層直入腹腔，令其小腸外露，當日送院後需立即接受開腹手術，並清除了約1公斤瘀血。

報告顯示，事主的身體狀況已痊癒，對其日常生活沒有明顯影響，惟腹部傷口會加重他患有腹部疾病的風險。

然而，雖然事主的傷勢持續改善中，但他仍需每天服用止痛藥以維持生活，而頸部已不能以正常幅度轉動。心理方面，事主因本案患上創傷後遺症及抑鬱症，不但有幻覺及幻聽，而且每晚都發噩夢。他為了避免再發惡夢，造成失眠問題。

案件發生後，事主感到痛苦無助、人生毫無意義，曾數度企圖自殺。當他會見心理學家時，更因壓力爆發而痛哭流涕，反映他承受著嚴重的心理障礙。陳官今形容「一個年青人的一生已被摧毀」。

陳官指，事主的傷勢非常嚴重，他所承受的心理創傷難以治癒，毫無疑問地需要長期、甚至一生承受痛苦。法庭衷心希望他在家人、社工及心理學家的協助下早日走出陰霾。

【案件編號：HCCC225/20】

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