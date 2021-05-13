近年香港有越來越多人罹患糖尿病，在香港成年人口中約有10%患上糖尿病。胰臟分泌的胰島素是控制血糖的主要荷爾蒙，當胰島素分泌不足（一型糖尿病），或身體內的器官對胰島素的功能產生抗拒（二型糖尿病） ， 就會令血糖不正常地高。

以前有研究指糖尿病患者比較容易罹患包括大腸癌、肝癌等癌症，但與糖尿病關係最密切的癌症就是胰臟癌。胰臟癌初期症狀不太明顯，一旦確診很多時已經是晚期，只有約20%的早期患者適合做手術切除。隨着醫學發展，大部份癌症的總體生存率都穩步上揚，但胰臟癌生存率在過去20年卻並沒有顯著上升，其生存率更是常見癌症中最差。要改善胰臟癌的生存率，最重要是能早期發現並進行手術切除，增加治癒機會。

糖尿病可以增加胰臟癌的風險，也可以是胰臟癌的後果，這究竟是雞生蛋還是蛋生雞呢？兩者皆有可能。有研究顯示長期糖尿病患者的胰臟癌風險，比沒有糖尿病的人增加一倍以上。糖尿病能通過不同機制影響體內細胞癌變機會，例如二型糖尿病患者常有過量的胰島素和類胰島素生長因子，可能會刺激到體內潛在癌細胞增殖。

但更加值得注意的是，近年有頗多研究顯示，新發的糖尿病可能是胰臟癌的早期表現，有一部份病人在確診後的首半年至三年內被診斷出胰臟癌，發病率比正常人高數倍。 筆者也碰過類似病例，一位50多歲患者確診糖尿病三個月後，做超聲波檢查有否脂肪肝，赫然發現胰臟有一腫瘤，而那位患者並沒有腹痛、黃疸等胰臟癌常見症狀，幸好腫瘤還沒有擴散，可以進行手術切除。

為何有一些胰臟癌會以血糖增加的方式表現出來，確實機制仍不清楚。胰臟癌可以引致胰管阻塞及其餘胰臟萎縮，減少胰島素分泌，這可能是其中一個機制。亦有研究顯示胰臟癌可以分泌一些不正常的荷爾蒙增加血糖水平，這屬於腫瘤伴隨症候群（paraneoplastic syndrome）的一種。事實上有一些患有胰臟癌的新發糖尿病患者，手術切除胰臟癌後，血糖可以恢復正常。

雖然並不是所有新發糖尿病都預示胰臟癌的到來，但對於年過50歲的突發糖尿病人，尤其是無肥胖或糖尿病家族史、或有體重減輕、不明顯腹部症狀的患者，就需要特別注意會否是胰臟癌的早期徵兆，應該利用胰臟癌指標Ca19.9及影像以檢查胰臟有否腫瘤。新診斷的糖尿病患者在首一、兩年要積極追蹤，萬一不幸患上胰臟癌也望能及早診斷，及時治癒。

香港肝癌及腸胃癌基金會網址：http://www.hklcf.org/

潘冬平教授 香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席