前年反修例運動期間，35歲男子梁凌杰在金鐘太古廣場高處棚架掛上標語，其間墮樓身亡，死因研訊今踏入第五天，最後一位接觸梁凌杰的談判人員警司林景昇，今早接受代表消防處的大律師盤問時，直指由於當日事故並無刑事成份，故現場最高指揮為消防處。對於林昨指梁曾向進行營救的消防人員表示「行開」，消防處指出根據林的書面供詞，當日應是林問梁「會唔會想我或消防員嚟幫你」，梁聞言才答「行開」。林承認寫下供詞時記憶較清晰。

根據庭上證供，梁凌杰於2019年6月15日晚上9時許從太古廣場4樓平台墮下到金鐘道行人路，最終不治。有地盤管工早前供稱，案中黃色雨衣男早於當日下午3時半已闖入現場工地範圍。

若梁願返安全位置 警稱不知消防會協助

警司林景昇今在代表消防處的大律師陳碧琪盤問下指出，過往警方及消防已合作處理多宗類似事件。當日林與談判組主管黃廣興交接時，只知道自己接手進行游說工作，並不知悉黃曾要求消防人員移到圍板範圍外以免刺激梁，亦不知道若梁願意返回安全位置時，消防人員會提供協助。

談判期間，林的視線範圍內未見有消防靠近。當林走近工作平台欲協助梁下來時，梁突然爬出鐵棚外，同時有消防員出現在外層工作平台左右兩邊。林估計消防員或一早埋伏在工作平台附近戒備。林自言不清楚登上內部工作平台時，旁邊有沒有消防人員會為他扣上安全帶。

林昨供稱，當梁凌杰爬出鐵棚外，曾對進行營救的消防表示「行開」。惟陳大狀今讀出林早前錄取的兩份供詞，林當時自稱欲前往協助梁凌杰下來，其間曾問梁：「會唔會想我或消防員嚟幫你？」當時梁聞言回覆謂：「行開！」林今聞言遂指，相信寫下供詞時記憶會較清晰。

指當時現場最高指揮為消防處

另外，林在代表警隊的大狀熊健民下確認，在這類危機事故中，消防處一般負責救援任務，警隊則負責維持秩序及談判。至於由哪個部門負責現場最高指揮，則要視乎事件是否涉及刑事成份。林指出，由於當日事故並無刑事成份，故現場最高指揮為消防處，但兩部門仍會分工合作。

熊又問林，談判人員在考慮是否讓旁觀者接觸當事人之時，是否會考慮他有否專業談判知識；而若該人是一位註冊社工，但並非一直跟進個案，而且不認識當事人，談判人員拒絕他的請求又是否合理？林認為做法「相當合理」，因為若對方只不過是一位註冊社工，卻沒有受過危機談判訓練，又不了解當事人的背景，不知道甚麼會刺激到當事人，實對談判沒有幫助。

【案件編號：CCDI481/19】

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