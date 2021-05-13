【本報訊】梁凌杰墮樓前，當晚先後有三名警方與他談判。最後一名與梁接觸的談判員警司林景昇自言談判個多小時後，至晚上8時半一直沉寂的梁曾點頭表示有意離開，並伸出十指示意讓他考慮10分鐘。惟半小時後，梁凝望手機30秒，林警司在庭上猜測，不知梁是否看到手機內容被煽動而改變主意，及後他和消防員展開營救工作時，梁突然爬出棚架，最終墮下。

當日傍晚近6時，警隊談判組主管總警司黃廣興當日最先到達現場接觸梁。黃自我介紹，惟梁伸手叫他「行開啲」、「走開啲」，其間情緒平靜。兩人對話約20分鐘，其間黃曾提醒梁小心安全，又問他有甚麼需要幫忙，惟梁不發一言。

第二名接觸梁的談判人員為總督察王振業。他當天休班，原正前往萬豪酒店吃自助餐，遇上事件故到場支援。王指梁不時低頭看電話、「行行企企」及喃喃自語，情緒不見特別沮喪。他兩度與梁單向對話約10分鐘，其中一次話題觸及其訴求及家人，梁亦曾點頭但沒作聲。

其後隸屬當值談判隊的隊長、警司林景昇趕抵現場與談判組同袍交接，晚上7時15分展開談判。林嘗試與梁對話，惟他一直沒回答，只是間中點頭或搖頭。當時梁耳上掛着免提裝置，不時「嘴郁郁」，手持𠝹刀。林知梁有訴求，故曾問他想不想見記者，惟梁搖頭。

消防走近忽爬出棚架

至晚上8時半，梁放下𠝹刀，林見狀便問他：「會唔會想離開呢度？」梁點頭，林再問：「你想唔想由消防員、定係我協助你落嚟？」梁謂：「我自己。」之後林曾兩度建議讓梁考慮10分鐘，梁亦曾舉起雙手，伸出十指，林認為梁的意思是要再考慮10分鐘。

至晚上9時，林向梁謂：「如果你唔反對，不如我過嚟幫你？」梁沒回應，惟曾凝望手機約30秒。林在庭上猜測，不知手機會否有些內容煽動梁改變主意。林見梁無異樣，便慢慢移近平台，消防員亦慢慢走近。但梁忽然爬出棚架，雙臂抱着一條鐵枝。林見狀加快步伐並着梁冷靜，其間梁曾向消防員大喊道：「走開！」之後消防員想「擸」梁手臂但不果，梁隨即墮下，當時為9時15分。

案件編號：CCDI481/19